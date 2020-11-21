Украинская писательница Ирэна Карпа стала жертвой мошенников и потеряла контроль над своей инстаграм-страницей. Ей удалили сотни фотографий, изменили никнейм и фото профиля.

На инстаграм-страницу Ирэны Карпы было подписано немало поклонников – более 30 тысяч, поскольку книги женщины и ее жизнь в Париже интересовали немало украинцев. Однако 20 ноября профиль у женщины украли, вероятно, хакеры. Об этом она сообщила на своей фейсбук-странице.

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"Друзья, у меня хакнули инстаграм. Если какие-то странные вещи будут поступать, это не я. Кто-то уже имел такое? Как вернуть страницу?"– спросила у "друзей" в социальной сети Карпа.

Подписчики начали активно советовать женщине, как правильно ей поступить: кто-то предлагал подождать, что попросят мошенники; кто-то, чтобы создать новую; другие говорили подождать какое-то время пока злоумышленники "нарадуются" и вернут ее обратно.

Как выглядит страница Ирены Карпы в инстаграме сейчас?

Ранее в профиле украинской писательницы было не менее 1200 фотографий, однако сейчас осталось всего 600 и те датируются только с 2017-го года. Ее главное фото в профиле сменили на снимок неизвестной девушки-шатенки, которая держит себя за горло. А никнейм страницы теперь подписан так: Arda Soydan.



У Ирэны Карпы украли Инстаграм-страницу: как она выглядит сейчас / скриншот из инстаграма

Некоторые сторонники Карпы в фейсбуке писали, что ее страницу напрочь удалили, но, похоже, потом вернули обратно, поскольку ее все еще можно найти в поиске в инстаграме.



Страница Ирены Карпы в инстаграме, который временно удаляли / скриншот из инстаграма

Напомним, что несколько недель назад похожая история произошла со Снежаной Бабкиной – женой музыканта. Несколько дней назад из ее профиля начали публиковать фото женщины, однако Бабкина заверила со страницы своего мужа Сергея, что она до сих пор не имеет доступа к профилю и если его не вернут ей к Новому году, то она будет создавать новый.