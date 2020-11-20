Экс-участницы группы "ВИА Гра" Санта Димопулос и Надежда Мейхер стали соперницами в полуфинале проекта "Танцы со звездами". Многие зрители считают, что они недолюбливают друг друга, однако это не так. Санта опровергла слухи, обнародовав переписку с конкурентной.

В это воскресенье, 22 ноября, состоится полуфинал "Танцев со звездами". Три сильнейшие пары сезона будут бороться за право выступить в финале и продолжить борьбу за победу. В частности, на паркет выйдут коллеги по сцене – Санта Димопулос и Надежда Мейхер. В сторис на личной странице в инстаграме Санта поделилась перепиской с соперницей.

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За аккаунтом Димопулос следят 844 тысячи пользователей сети. Фоловеры попросили любимицу показать личную переписку с Мейхер. Она решила удовлетворить любопытство фанатов.

Санта не скрывала сообщения и распространила скриншот, где показала, о чем говорят конкурентки. В фрагменте переписки, который уже разлетелся по сети, участницы "Танцев" договаривались о совместных репетициях. Также в сообщениях можно увидеть смайлики с поцелуями и сердечками.

Похоже, что между экс-участницами "ВИА Гры" действительно нет конфликтов и господствуют дружеские отношения. На проекте "Танцы со звездами", конечно, есть здоровая конкуренция, однако ссоры, которые разжигают между ними в эфирах – элемент шоу.



Переписка Санты Димопулос и Надежды Мейхер / Instagram-Stories / @santadimopulos