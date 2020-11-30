В Украине презентовали долгожданный документальный проект "Земля голубая, будто апельсин". Лента уже сумела покорить мировые кинофестивали, в частности, знаменитый американский Sundance. Теперь же фильм могут посмотреть все украинцы, которые точно не останутся равнодушными от увиденного!

"Земля голубая, будто апельсин" – это незаурядная история о жителях прифронтового города, которая уже стала настоящей сенсацией в категории документального кино, сообщает 24 канал. А все потому, что Ирина Целик решила показать другую сторону войны, о которой часто забывают.

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В центре событий оказались 36-летняя Анна и ее четверо детей, которых женщина воспитывает сама. Несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются украинцы в "красной зоне" Донбасса, главные герои не теряют жизнерадостности и у них есть много творческих увлечений, в частности, игра на музыкальных инструментах и ​​они сами снимают фильмы о жизни во время войны.

После громкой премьеры фильма "Земля голубая, будто апельсин" журналисты 24 канала пообщались с режиссером ленты и писательницей Ириной Целик и узнали эксклюзивные детали создания фильма и его успех за рубежом.

"Земля голубая, будто апельсин" – первый украинский фильм, который представили на кинофестивале "Сандэнс". Кроме этого, лента является лауреатом многих международных премий. Как в целом за рубежом восприняли украинский фильм?

Должна сказать, что первый наш опыт встречи со зрителями состоялся на фестивале "Сандэнс" в США, и это был особенный опыт для всей нашей группы, потому что все залы на протяжении всех показов были переполнены.

Люди реагировали очень эмоционально, и плакали, и смеялись, и аплодировали стоя, а потом ставили нам множество вопросов.

И, откровенно говоря, мы не ожидали такой реакции, поэтому были поражены, и немного даже застигнуты врасплох. Но потом фильм начал дальше путешествовать по миру. И судя по тому, как его отбирают на фестивали, как он получает награды, и сколько мы различных отзывов за этот год услышали, есть ощущение, что фильм хорошо воспринимается и понимается разными людьми по всему миру.

"Земля голубая, будто апельсин": смотрите трейлер фильма

Как думаете, в чем секрет успеха фильма "Земля голубая, будто апельсин"?

Трудно сказать, почему так. Возможно, потому что в нашей истории есть все же что-то универсальное. И хотя не все люди в мире знают, что такое война, но все мы, независимо от страны, места пребывания, расы и т.д. знаем, что такое испытание. И в такие времена нужно на что-то опереться, и, как правило, это какие-то базовые вещи – семья, друзья, любовь, искусство.

Я так думаю, что наш фильм, пожалуй, дает, если не ответы на эти вопросы, то хотя бы намеки, что можно искать в себе желание жить, не опускать руки, несмотря на все трудности.

Главные герои фильма "Земля голубая, будто апельсин" / Фото Пресс-службы фильма

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Расскажите, пожалуйста, больше о замысле и сюжете ленты. Удалось ли реализовать все идеи в этом проекте?

С самого начала у фильма была несколько иная концепции и идея, потому что мы думали, что это будет документальный фильм о проекте "Желтый автобус", в котором различные украинские кинематографисты устраивают кинолагеря для подростков в прифронтовой зоне, и таким образом отвлекают их от этой непростой реальности. Мы сначала искали разных героев, ездили в эти лагеря, несколько раз были в Авдеевке, но потом сложились обстоятельства так, что мы остановились на наблюдении лишь за одной семьей из Красногоровки – это мама и четверо детей.

Мне и нашей съемочной группе показалось, что так будет правильно, что мы сможем провести с ними больше времени, сделать глубокий и интимный портрет. Но что относительно замысла и сюжета, то, конечно, они бесконечно менялись на протяжении создания фильма, потому что документальное кино – это живой организм, и часто ты начинаешь с одного замысла, а приходишь к какому-то другому.

У тебя есть власть рассказать очень разные истории, и акцентировать на самых разных вещах, даже если снимаешь одних и тех же героев.

Героини фильма "Земля голубая, будто апельсин" / Фото Пресс-службы фильма

Скажу, что где-то посередине этого пути пришло осознание, что стоит сделать один из главных акцентов на линии фильма в фильме, так как именно эта линия, вероятно, сделала наш фильм более уникальным, более особенным, который отличался и немного с новой оптикой рассказывал о жизни гражданских людей в прифронтовой зоне. Поэтому как раз в процессе монтажа мы к этому пришли. Думаю, эта ставка в конце концов сыграла должным образом.

Как Вы наткнулись на эту уникальную семью Трофимчук в прифронтовой зоне? Было сложно работать с реальными героями, которые проживают свою жизнь, а не играют роли?

Семью мы нашли благодаря проекту "Желтый автобус". Когда я приехала сначала в один из этих лагерей, сначала как гостя, представляя свой короткометражный фильм, помню ко мне подошли две сестры – Мирослава и Настя Трофимчук. Они мне запомнились, потому что обе были какие-то очень светлые и открытые, и еще они мне тогда сказали, что любят песню "Возвращайся живым", написанную по моему тексту. И я для себя как-то выделила этих девушек, а потом мы снова с ними пересекались и в какой-то момент они пригласили нас с группой к себе в гости, в свою Красногоровку.

Когда мы приехали в их дом, встретились с их мамой Анной, увидели братьев, всех этих котов, музыку и очень фактурный и атмосферное дом, мы сразу поняли, что это наши герои.



"Земля голубая, будто апельсин": эксклюзивные детали фильма / Фото Пресс-службы фильма

Было ли сложно с ними работать? Ну тут, как и в любых отношениях, бывают и взлеты и падения – так и в дружбе, и в любви, и в работе с героями документального фильма. В целом наши герои были очень открыты с самого начала и в этом нам очень повезло. Но, конечно, порой бывали моменты, когда казалось, что они устали, возможно, даже немного жалели, что так надолго впустили нас в свою жизнь, но в итоге мы их снимали в течение года, приезжали снова и снова, жили в их доме, все подружились и я надеюсь, что в результате наши герои не пожалели, что согласились сниматься.

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Анна с детьми тоже режиссеры и авторы роликов. Давали ли они Вам советы?

Я думаю, что во время съемки документального фильма все влияют друг на друга. И творческая группа – режиссер, оператор и другие, и герои, мы все прорастаем друг в друга, меняемся в процессе съемки. И тут уж не до конца понятно, кто на кого влияет, потому что все это симбиоз.

Я глубоко убеждена, что вмешиваясь с камерой в чью-то жизнь, ты все равно его меняешь, ты не можешь не нарушить эту реальность. И дальнейшие события, которые случаются с твоими героями, частично происходят, потому что это просто их жизнь, а что-то происходит, потому что рядом камера. И не до конца ясно, что из чего вырастает.

Конечно, у нас у всех было много творческих разговоров, говорили и о кино, и о том, как это все делается, и наши герои с нами тоже временами советовались. Но мне, как режиссеру, было очень важно сохранять определенную дистанцию, я за это на всех этапах боролась. Имею в виду ту дистанцию, когда, скажем, они снимали свой фильм, возможно, мне с высоты какого-то уже опыта было понятно, что они делают какие-то ошибки, то мне, возможно, хотелось им посоветовать, подсказать, но я била себя по рукам, прикусывала язык, потому что понимала, что я не имею права заходить на эту территорию, и мы пытались сохранять нейтралитет, молча наблюдать за тем, как они снимают, и не вмешиваться в этот процесс.

Главные герои "Земля голубая, будто апельсин" тоже создают фильмы / Фото Пресс-службы фильма

Уже потом, когда мы закончили свой фильм, ничто не мешало нам чем-то помочь Мирославе, когда она завершала монтаж своего фильма перед тем, как подавать его на фестиваль. Но пока наш фильм не был завершен, мы считали неэтичным вмешиваться в их съемочные процессы.

Главные герои вдохновляют с первых минут трейлера, ведь в них столько оптимизма и жизнерадостности. Чего каждому украинцу стоит позаимствовать у Анны и ее детей?

Скажу как режиссер, мне, пожалуй, и хотелось поделиться именно такой историей наших украинцев и с другими людьми в мире, и с нами, то есть украинцами. Потому что нам всем временами немножко не хватает сил и желания не просто жить, а радоваться жизни несмотря на все, что с нами происходит.

И поэтому меня эта семья так сильно задела за живое, я увидела перед собой не просто маму одиночку, которая тянет своих четырех детей, а ту, которая насыщает их жизнь радостью, какими-то активностями, какими-то шансами на будущее.

И что меня особенно, видимо, в этом зацепило, так это то, что эти простые, скажем так, "маленькие люди" не является просто жертвами этой войны, у них есть силы как-то этому противостоять, пусть в свой собственный способ, даже рассказывая истории о себе другим и самим себе.



Анна из фильма "Земля голубая, будто апельсин" / Фото Пресс-службы фильма

Видимо, поэтому эта история так и затрагивает других людей и хочется верить, что кого-то она вдохновит, особенно в такие причудливые времена, как сейчас, в этом году, когда все мы немножечко обессиленные от этих пандемических испытаний, когда люди сидят месяцами дома. Полезно вспомнить, как оно было тем людям, которые так же сидели дома, но одновременно еще и стучало и могло прилететь в твой дом или дом соседей. Поэтому я думаю, что эта история вполне может и вдохновлять, и напоминать нам о том важном, что есть в нашей жизни.

Каждый переживает войну по-своему и никто не остается в стороне от этой темы. Как войну воспринимают герои "Земля голубая, будто апельсин"? И считают ли они себя патриотами (ведь Анна и дети так и не покинули свой дом)?

Это правда, войну каждый переживает по-своему и то, что я заметила на Донбассе, мысли и наблюдения, которые меня догоняли, что большинство гражданских людей там к войне уже привыкли, воспринимают ее как рутину, как норму. Особенно это бросается в глаза, когда ты общаешься с детьми, потому что они выросли во время войны, и эти "правила игры" известны им уже давно.

Они не обращают на это внимание, они по характеру звука четко определяют, что куда летит, что звучит опасно, а что безопасно. И это не может не задевать людей, которые приезжают из мирной территории, есть над чем подумать. Особенно, учитывая то, что мы не знаем, что будет завтра, и когда это все закончится.

А если говорить о патриотизме, то мне очень нравится, что именно семья Анны и ее детей являются патриотами своего города, это очень чувствуется. Они очень любят свою Красногоровку, и именно для этой семьи было бы большим испытанием покинуть свой дом, поехать куда-то в другие миры.



Дети из фильма "Земля голубая, будто апельсин" / Фото Пресс-службы фильма

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Конечно, у Анны много сомнений, так как это огромная ответственность остаться вместе с детьми или поехать, оба варианта непростые, но она сделала этот выбор. И это люди, которые живут на территории Украины, имеют проукраинские взгляды, хотя они не относятся к очень активным патриотам. Но этот их патриотизм относительно собственного города, он очень дорогого стоит, я думаю, что с этого все начинается.

Меня когда-то сильно задело и порадовало как сказала Мирослава, что она хотела бы достичь каких-то успехов в больших мирах, в Киеве, еще где-то, но потом делать какие-то добрые дела в своем маленьком городе, возможно, открыть хорошую студию для детей. И я думаю, что вот такие дела очень нужны Украине, потому что не только эти маленькие городки в разбитом Донбассе требуют хороших инициатив и проектов, но и все провинциальные городки плачут по таким проектам. И если мы будем любить те города и места, в которых мы вырастаем, то тогда возможно наша Украина как-то по-другому будет чувствовать.

Фильм "Земля голубая, будто апельсин" уже транслируют в кинотеатрах. Почему украинцам стоит пересмотреть его?

Этот фильм стоит посмотреть хотя бы потому, что это современное украинское документальное кино. Хочется, чтобы зрители смотрели то, что мы для них снимаем. Чтобы видели в лицо тех людей, которые живут в Украине.

Часто есть ощущение, что мы не знаем друг друга по-настоящему, но благодаря документальным, невыдуманным историям, у нас есть шанс заглянуть в жизнь других людей, таких как мы, которые, например, столкнулись с трудностями.

Я думаю, что этот фильм, в отличие от многих других фильмов о российско-украинской войне, получился довольно жизнеутверждающим. Я неоднократно слышала мнение от зрителей, что, мол, они настраивали себя на какой-то тяжелый опыт, а вышли из зала просветленными, чувствовали какое-то неожиданное вдохновение и облегчение. Поэтому хочется пожелать зрителям быть открытыми к этому опыту, идти, смотреть, делать собственные выводы. Возможно, фильм понравится, возможно, нет, но надо смотреть. Желаю хорошего просмотра!