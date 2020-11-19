Режиссер и главный герой фильма "Атлантида" о жизни на Донбассе после победы в русско-украинской войне рассказали, каким, по их убеждению, к нам вернется Донбасс. Они также рассказали, какой главный вызов на съемочной площадке стоял перед режиссером, и над какими кинопроектами они уже сейчас трудятся.

Во второй части искреннего интервью для 24 канала приняли участие актер, разведчик и волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук и режиссер, сценарист, оператор и продюсер "Атлантиды" Валентин Васянович. Они попытались объяснить, почему своим кино открыли площадку для обсуждения проблем будущего Донбасса, а не просто показали картинки нашей победы, а также разговорились, что готовы выступить подрядчиками на строительстве стены между Украиной и Россией.

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В первой части – читайте о важной дипломатической работе "Атлантиды", почему от этой ленты так "пылает" у "ваты" и россиян; как изменило кино итальянскую прессу; почему в Японии зрителей и съемочную группу выгоняли в полночь из кинотеатра. А также узнавайте, как "Атлантида" повлияла на жизнь разведчика и волонтера фонда "Вернись живым" после дебюта в кино, какая сцена ему далась труднее всего и какие неожиданности с режиссером случились на съемках.

Атлантида: смотрите трейлер фильма онлайн

"Мы документальным методом исследовали объекты и на базе этого строили историю"

Поговорим о вашем режиссерском стиле: прекрасные длинные кадры, статика и движение, каждая деталь. Я не убеждена, что еще кто-то так снимает в Украине, это что-то абсолютно магическое. Вы оператор, режиссер, сценарист своих фильмов. Валентин, откуда оно все взялось, и каким был величайший творческий вызов?

Валентин Васянович: Самое трудное в любом кино – это его отснять, потому что съемочный процесс – тяжелая процедура: как эмоционально, так и физически. Ты встаешь в пять утра, выезжаешь с отель, на дворе зима, ты мерзнешь, потом едешь в отель спать, снова поднимаешься в пять... И так три месяца. Это истощает. И никогда не знаешь, какое у тебя получится кино. А с нашим подходом ситуация следующая: мы документальным методом исследовали объекты и на базе этого потом строили историю. Этот метод не гарантирует успеха понимания финальной композиции, она очень изменчива. Психологически это тяжело.

Откровенно, самым трудным в этой истории было то, что когда мы ее отсняли, она не работала. Ушло три месяца на понимание, чего оно не работает. Мы решили добавить новые сцены, которые хорошо интегрировались в материал. Однако стилистически и идейно это было непросто. Мы доснимали пять сцен: две инфракрасных, диалог в чебуречной, сцену любви, то есть линию близости мужчины и женщины. Она важна для понимания и дает нашей истории надежду и объяснение существования героя на этой ситуации.

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Кто ваш образец в киноиндустрии?

Валентин Васянович: Никто. Я не использую никаких референсов, не вижу смысла в этом. Конечно мой багаж где-то откладывается, но не могу кого-то выделить. Не фокусируюсь на истории чьего-то успеха или стилистике. Что-то воспринимаю, что-то нет, оно переплавляется, потом поднимается, но мне трудно это проанализировать.

Сейчас мы перейдем к такому вопросу, который не могли не проговорить, поскольку ваш фильм в инфополе поднимает это проговорение. "Атлантида" – это артхаус о Донбассе 2025 года после нашей победы в войне с Россией. В кино проговаривают: "Скоро здесь будет пустыня, вода в шахтах набирается, реки уже соленые. Вы оказались в непригодной для жизни территории. 100 лет нужно, чтобы очистить воду и землю". Почему именно такой режиссерский подход? Почему вы решили показать этот сценарий и эти нарративы, а не то, как наши сдирают…

Валентин Васянович: Кожу с сепара и вешают на памятник Ленину?



Интервью с режиссером и актером фильма "Атлантида" / Фото: Алина Тенякова

"Показывать только картинки, какой будет победа, – это мне не интересно"

Так или, скажем, сдирают триколор с горсовета временно оккупированной территории и вешают сине-желтый флаг.

Валентин Васянович: Очень просто. То есть что мы сделали? Мы взяли проблемы, которые существуют сейчас по экологии, попытались сфокусироваться и посмотреть, к чему это может привести в будущем. Не факт, что так и будет. Возможно, произойдет в более мягкой форме...

Нужно поднимать проблемы. А показывать лишь картинки, какой будет победа, – это мне неинтересно. Меня интересуют проблемы, и как они могут вырасти до точки в будущем. Мы об этом снимали кино, это довольно страшно на самом деле.

Вы открыли площадку, для проговорки, а не прибегли к пропаганде...

Валентин Васянович: Ну, конечно. Пропаганда одинакова и не интересна, она не работает. Вряд ли у нас будут аншлаги, но люди, интересующиеся темой, сходятся. А люди, которые не интересуются, закрываются за телевизором, прячутся, потребляют массовый продукт, им такое не надо.



Валентин Васянович в интервью с 24 каналом / Фото: Алина Тенякова

Я не убеждена, что вы были ориентированы на массовый прокат в Украине. Не так ли?

Валентин Васянович: Да, я не первый год снимаю и понимаю, как это работает. Есть определенная аудитория, за рамки которой можно выйти. Да стоит ли? Это не коммерческая история...

"Хочу, это чтобы после этой войны была нормальная стена между Украиной и Россией": о Донбассе после победы

Андрей, ты человек, который на войне с самого начала. Каково твое видение Донбасса после нашей победы? К примеру, в интервью мне один военный как-то говорил: "Я сам комбат, родом из Донецка, и по окончанию войны, когда буду сидеть в одном баре с сепаром, который был по ту сторону, не убежден, что смогу избежать конфликта..."Как возвращать инакомыслящих и каким будет Донбасс после победы?

Андрей Рымарук: Какие-то наработки, проекты деоккупации и интеграции уже должны быть у профильных министерств и органов государственной власти, но об этом предметно говорить еще рано. К большому сожалению, это пока есть на двух-трех бумажках на два-три абзаца, а что там делать с этими полутора миллионами людей никто не знает.



Андрей Рымарук и Валентин Васянович на съемках фильма / Кадр из фильма

Каким вернется к нам Донбасс? Частично мы показали это в фильме... Давайте не будем далеко ходить, посмотрим на Осетию. Был процветающий регион с туристическими базами, вся инфраструктура была невероятно развита. А теперь просто посмотрите фотографии! Все заброшено, уничтожено, сожжено, ничего нет, кроме природы... Хорошо, что это не промышленный регион, нельзя уничтожить экологию. Вопрос, скоро ли это будет? Вот вам еще пример: Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах... Война длится 30 лет, у них есть свой минский процесс, свое ОБСЕ, свои способы урегулирования конфликта, а по факту война продолжается и все.

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Мы не знаем, кто будет следующим президентом Украины, и какая у него будет политика. Мы прекрасно осознаем, что невозможно взять и так просто за несколько месяцев или полгода вывести российские войска из Донбасса. Мы также понимаем, что надо будет разминировать почти 400 километров линии разграничения плюс 5 километров в нашу и их сторону. Международная группа разминирования, котторую я постоянно вижу под Мариуполем, под Волновахой, одно поле на 10 га разминирует 3-4 месяца.



Фильм "Атлантида" / Кадр из ленты

То есть это разговор не на один час и не на один день. Нужно не забывать слышать мнение и чувствовать граждан Украины. Хотим мы или не хотим. Единственное, чего я хочу, это чтобы после этой войны была нормальная стена между Украиной и Россией, которую мы показали в кадре...

Валентин Васянович: Если что, мы можем быть подрядчиками, у нас есть опыт строительства!

Андрей Рымарук: Надо минимизировать количество контрольно-пропускных пунктов с Россией. А сейчас мы видим, что наоборот увеличивают количество контрольно пропускных пунктов вдоль линии разграничения в счастье и золотом. Это делает границу не между Украиной и Россией, а между Украиной на оккупированной территорией. Фактически делают новое Приднестровье, новую Осетию и Нагорный Карабах…

"Почувствовали себя в будущем": о реакциях на кино

Мы уже знаем, как реагируют на кино наши недруги из России, как реагируют на международных площадках. А как реагирует украинский зритель: волонтеры, военные и люди, причастные к войне?

Андрей Рымарук: Реакции на самом деле разные. Мой подчиненный сегодня написал одно резкое видение. Я попросил его назвать десять подобных фильмов, которые он видел, а не Marvel и "Трансформеров". Надо разделять зрителей: есть люди, которые смотрят фантастику, массовое развлекательное кино, есть ценители авторского кино, а есть люди, которые смотрят короткие метры.

Слушай, я вчера до двух ночи листал ленту, перечитал все комментарии и плохих фидбеков не увидел. Лишь два отрицательных отзыва не касающихся войны людей. Мне очень понравились отзывы всех военкоров – людей, которые войну видят с 2014 года, начиная от Насти Федченко и Ирины Баглай, заканчивая Александром Маховыми, который и воевал также. Они увидели то, что хотели увидеть, почувствовали себя в будущем, и им было больно. Они поверили в эту сюжетную линию, чувствуют и понимают, что так оно будет. Для меня это важно.



Интервью с режиссером и актером фильма "Атлантида" / Фото: Алина Тенякова

Они отчитывают правдоподобность истории, что это не есть фальшь и не плакатная пропаганда...

Андрей Рымарук: Понимаешь, я бы сказал, что авторское кино – это, как чистый спирт. Такой зеркальный, пьешь – и тебя обжигает. Это и есть результаты.

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Ваше кино – самое титулованное среди украинских фильмов. Чем вы объясняете громкий фестивальный успех?

Валентин Васянович: Повезло. Что такое фестивали? Место, где ты можешь реализовать себя и показать свое видение определенной проблемы. Проблема очень важна – это раз, а реализация – это два. Важно не только, что за истории ты рассказываешь, а главным образом то, как ты это делаешь. Думаю, сыграло то, как я рассказываю историю, подхожу к фактурам, материалу, драматургии. "Атлантида" стала убедительным для людей артхаусным шоу.

И напоследок. Не каждый режиссер любит, когда его расспрашивают о творческих планах…

Валентин Васянович: Да нормально, если они есть, то почему бы не рассказать? Я сейчас снова наконец снимаю кино и счастлив. Киноистория называется "Отблеск". Действие происходит в 2014 году. Главный герой – человек гражданский, врач, идет воевать добровольцем, попадает в плен, терпит страшные муки, не ведет себя как герой, не выбирает погибнуть, а выбирает непростой травматический путь. Он должен дальше научиться жить в обществе. Это персональный ад "не героя", человека, который не готов отдать свою жизнь.



Съемочная команда фильма "Атлантида" / Пресс-служба команды ленты

Андрей также сейчас снимается в моем новом кино. У него не главная роль, но достаточно важная и сложная. Справляется с работой замечательно, как всегда. И еще снимается в одном короткометражном фильме Владислава Одуденко, который скоро прозвучит. У Андрея там фантастическая роль! Он талантливый, раскованный человек, таких мало среди непрофессиональных актеров. Непрофессиональным его называть немного неудобно, потому что опыт достаточно большой.

Андрей Рымарук: Между прочим, следующий фильм Васяновича – это трешак. Он мне показал одну сцену без диалогов. У меня сорвало крышу. Я пошел в свою комнату в гостинице и плакал.