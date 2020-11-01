Режиссер Валентин Васянович показал свою версию того, каким будет будущее Донбасса после победы Украины в войне с Россией. Во Львове уже состоялся допремьерный показ его фильма "Атлантида".

Сюжет

В сюжете показан Донбасс в 2025 году. Тогда война только что закончилась. Украина победила, но получила земли, непригодные для жизни, на грани экологической катастрофы. Однако посреди апокалипсиса рождается любовь, которая дает надежду. Об этом – читайте в сюжете 24 канала.

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Режиссер и автор сценария фильма "Атлантида" Валентин Васянович перенес действие ленты в будущее и захотел, чтобы главные роли сыграли не актеры, а настоящие АТОшники и волонтеры.

Мне важны были люди, имеющие этот эмоциональный опыт, владеющие информацией. Они мне помогали работать над сценарием, чтобы я не промахнулся,

- рассказал режиссер, автор сценария и оператор Васянович.



Валентин Васянович / Фото "Мост"

Актеры

Исполнители главных ролей – разведчик в Станице Луганской и Авдеевке Андрей Рымарук и парамедик Людмила Билека. Во время войны и после работала инструктором по первой помощи.

Так же и в остальных ролях – ни одного профессионального актера, только профессионалы своего дела: военные, врачи, поисковики. Все согласились присоединиться к съемкам, чтобы рассказать свою правду.

Мне хотелось показать свои эмоции, рассказать историю за тех людей, которые уже не могут говорить. Желание показать людям, как себя чувствует человек, вернувшийся с войны – самый важный месседж этого фильма,

- отметила Билека.

Съемки проходили в закоулках индустриального прифронтового Мариуполя, а также построили декорации российско-украинской войны: граница и Металлургический комбинат.

"Этот фильм покажет последствия войны, которые уже частично начинают происходить. Прежде всего – это уничтожение экологии на оккупированной территории. Это реальность, которая достанется нам в наследство и нам придется с ней жить и работать", – подчеркнул Римарук.

Лента поборется за Оскар

Во Львов творческая команда Атлантиды приехала уже с серьезными наградами. Фильм победил на Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты". По этому случаю впервые над островом Лидо, где происходит это награждение, подняли сине-желтый флаг.

Также лента получила еще четыре Гран-при и стала лучшим фильмом Одесского кинофестиваля. "Атлантида" будет соревноваться за Оскар от Украины.

В широкий прокат в украинских кинотеатрах фильм появится с 5 ноября.

Смотрите трейлер к фильму "Атлантида": видео