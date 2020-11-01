Режисер Валентин Васянович показав свою версію того, яким буде майбутнє Донбасу після перемоги України у війні з Росією. У Львові вже відбувся допрем'єрний показ його фільму "Атлантида".

Сюжет

У сюжеті показано Донбас у 2025 році. Тоді війна щойно закінчилася. Україна перемогла, але отримала землі, непридатні для життя, на межі екологічної катастрофи. Але посеред апокаліпсису народжується кохання, яке дає надію. Про це – читайте у сюжеті 24 каналу.

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Режисер та автор сценарію фільму "Атлантида" Валентин Васянович переніс дію стрічки у майбутнє і захотів, аби головні ролі зіграли не актори, а справжні АТОвці й волонтери.

Мені важливі були люди, які мають цей емоційний досвід, володіють інформацією. Вони мені допомагали працювати над сценарієм, щоб я не схибив,

– розповів режисер, автор сценарію та оператор Васянович.



Валентин Васянович / Фото "Міст"

Актори

Виконавці головних ролей – розвідник у Станиці Луганській та Авдіївці Андрій Римарук й парамедик Людмила Білека. Під час війни й після працювала інструктором з першої допомоги.

Так само й у решті ролей – жодного фахового актора, лише професіонали своєї справи: військові, лікарі, пошуковці. Всі погодилися долучитись до зйомок, аби розказати свою правду.

Мені хотілося показати свої емоції, розказати історію за тих людей, які вже не можуть говорити. Бажання показати людям, як себе почуває людина, яка повернулася з війни – найважливіший меседж цього фільму,

– зазначила Білека.

Зйомки відбувалися у закапелках індустріального прифронтового Маріуполя, а також збудували декорації російсько-української війни: кордон та Металургійний комбінат.

"Цей фільм покаже наслідки війни, які вже частково починають відбуватися. Насамперед – це знищення екології на окупованій території. Це реальність, яка дістанеться нам у спадок і нам доведеться з нею жити та працювати", – наголосив Римарук.

Стрічка змагатиметься за Оскар

У Львів творча команда Атлантиди приїхала уже зі серйозними нагородами. Фільм переміг на Венеційському кінофестивалі у програмі "Горизонти". З цієї нагоди вперше над островом Лідо, де відбувається це нагородження, підняли синьо-жовтий прапор.

Також стрічка отримала ще чотири Гран-прі й стала найкращим фільмом Одеського кінофестивалю. "Атлантида" змагатиметься за Оскар від України.

У широкий прокат в українських кінотеатрах фільм з'явиться з 5 листопада.

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