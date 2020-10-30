Щороку десятки фільмів отримують фінансування Держкіно. Та які з них отримали найбільший успіх у прокаті та принесли чималий прибуток авторам – дізнавайтесь у добірці.

Дані касових зборів проаналізували в "Детектор.Медіа". До уваги взяли фільми за останні 5 років, на які Держкіно виділило кошти. Яким був бюджет зйомок та які фільми можна назвати найкасовішими в Україні – дивіться у рейтингу.

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Найкасовіші українські фільми

"Я, Ти, Він, Вона"

Бюджет фільму – 35,96 мільйона гривень

Фінансування держави – 17,62 мільйона гривень

Дані прокату – 71,056 мільйона гривень

Комедія розповідає про, здавалось би, звичайну українську сім'ю. Максим та Яна вже давно не кохають один одного, а тому вирішили розлучитись. Тим паче, що обидвоє знайшли вже заміну партнеру. Однак не все так просто: суддя вирішує дати подружжю шанс налагодити стосунки і призначає місяць випробувального терміну. Саме за цей час Максим та Яна переживуть курйозні пригоди, від яких складно буде втримати сміх.

Фільм "Я, Ти, Він, Вона": дивіться відео трейлеру

"Скажене весілля"

Бюджет фільму – 10,8 мільйона гривень

Фінансування держави – 1,175 мільйона гривень

Дані прокату – 54,919 мільйона гривень

Василь Середюк – директор районного краєзнавчого музею, людина поважна і знана у місті. Тому чоловік і мріє, коли влаштує найкраще весілля для своєї старшої донечки Каті, що навчається у Франції. І от дівчина повертається додому з нареченим. Однак очікування далекі від реальності і на Середюка чекає знайомство з темношкірим зятем Франсуа. Такого зовсім не очікував українець, а тому робить все для того, щоб церемонії не відбулось.

Комедія "Скажене весілля": дивіться відео трейлеру

"Скажене весілля 2"

Бюджет фільму – 15 мільйонів гривень

Фінансування держави – 7 мільйонів гривень

Дані прокату – 41,235 мільйона гривень

Та на цьому пригоди Василя Середюка не завершуються, адже на черзі – друга донька, яка планує вийти заміж. Однак і в цьому випадку чоловік не буде в захваті від зятя.

Фільм "Скажене весілля 2": дивіться відео трейлеру

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"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила"

Бюджет фільму – 95,222 мільйона гривень

Фінансування держави – 19,044 мільйона гривень

Дані прокату – 36,407 мільйона гривень

Це анімаційна стрічка, яка розповідає про київську принцесу Людмилу, яка закохалась у мандрівного артиста Руслана. Хлопець і не підозрював, що перед ним донька князя аж поки її не викрав Чорномор. Злий чаклун захотів перетворити кохання дівчини на могутні чари, а завадити йому збирається Руслан, який вирушає у захопливу мандрівку в пошуках коханої.

Мультфільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила": дивіться відео трейлеру

"Захар Беркут"

Бюджет фільму – 113,2 мільйона гривень

Фінансування держави – 29,837 мільйона гривень

Дані прокату – 35,507 мільйона гривень

Неймовірна стрічка, знята у співпраці України та Голлівуду. Фільм "Захар Беркут" розповідає про часи, коли монгольська орда стрімко захоплювала всі землі. Неподалік Карпат вороже військо облаштовує табір, куди вночі пробираються відважні брати Беркути. Вони визволяють всіх полонених, що обурює хана. У запалі той хоче знищити всі карпатські села, не знаючи, що тепер йому потрібно боротись проти легендарного Захара Беркута.

Фільм "Захар Беркут": дивіться відео трейлеру

"Секс і нічого особистого"

Бюджет фільму – 25,827 мільйона гривень

Фінансування держави – 12,827 мільйона гривень

Дані прокату – 25,2 мільйона гривень

Пікантна комедія "Секс і нічого особистого" розповідає про Сергія, який мріє про відпочинок з коханою дівчиною. Однак замість відпустки головний герой отримує від красуні відмову та зізнання, що він далеко не найкращий коханець. Розчарований Сергій таки їде до приятеля у Прагу, де Василь та стриптизерка Діана розкривають йому таємниці інтимних втіх.

Комедія "Секс і нічого особистого": дивіться відео трейлеру

"Кіборги"

Бюджет фільму – 47,947 мільйона гривень

Фінансування держави – 23,973 мільйона гривень

Дані прокату – 23,218 мільйона гривень

У 2014 році, коли російські війська вторглись в Крим та на Донбас, добровольці масово приходять на захист держави, не маючи ані оснащення, ані навичків. У центрі подій фільму – захисники Донецького аеропорту, що став стратегічною точкою для окупантів. Однак озброєні військові не думали, що українці дадуть їм відсіч і боротимуться за летовище. Через незламність героїв їх назвали "Кіборгами".

Фільм "Кіборги": дивіться відео трейлеру

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"Сторожова застава"

Бюджет фільму – 39,207 мільйона гривень

Фінансування держави – 17,992 мільйона гривень

Дані прокату – 19,084 мільйона гривень

Завдяки магічному порталу звичайний хлопець Вітько потрапляє у минуле на тисячу років назад. Він зустрічає богатирів та мужніх воїнів, які стають у боротьбу з чорною магією. Вітько опиняється в самому центрі протистояння і зіграє не останню роль у цій війні.

"Сторожова застава": дивіться відео трейлеру

"Поводир"

Бюджет фільму – 16,761 мільйона гривень

Фінансування держави – 16,663 мільйона гривень

Дані прокату – 14,255 мільйона гривень

У 1930-ті роки американський інженер Майкл Шемрок з сином приїжджають до Харкова. Чоловік закохується в тендітну актрису Ольгу Левицьку, до якої давно залицяється комісар. Через ревнощі Майкла вбивають, а його сину дивом вдається вижити. Рятує хлопчика сліпий кобзар, який робить дитину поводирем. Та з цього тільки розпочинається боротьба хлопця за життя, адже на нього та всіх сліпців влаштовують полювання.

Фільм "Поводир": дивіться відео трейлеру

"Незламна"

Бюджет фільму – 38,334 мільйона гривень

Фінансування держави – 12,715 мільйона гривень

Дані прокату – 14,021 мільйона гривень

Воєнний фільм "Незламна" Україна створила спільно з Росією до окупації Криму та частини Донбасу. Стрічка розповідає про події Другої світової війни, коли снайперка Людмила Павличенко фактично змінила хід історії. Через незламний дух вона стала символом боротьби для військових. Однак якою буде її ціна у цій війні – глядачі дізнаються у стрічці.

"Незламна": дивіться відео трейлеру

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