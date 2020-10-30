Ежегодно десятки фильмов получают финансирование Госкино. Но какие из них получили наибольший успех в прокате и принесли немалую прибыль авторам – узнавайте в подборке.

Данные кассовых сборов проанализировали в "Детектор.Медиа". Во внимание приняли фильмы за последние 5 лет, на которые Госкино выделило средства. Каким был бюджет съемок и какие фильмы можно назвать самыми кассовыми в Украине – смотрите в рейтинге.

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Самые кассовые украинские фильмы

"Я, Ты, Он, Она"

Бюджет фильма – 35,96 миллиона гривен

Финансирование государства – 17,62 миллиона гривен

Данные проката – 71,056 миллиона гривен

Комедия рассказывает о, казалось бы, обычной украинской семье. Максим и Яна уже давно не любят друг друга, а потому решили расстаться. Тем более, что оба нашли уже замену партнеру. Однако не все так просто: судья решает дать супругам шанс наладить отношения и назначает месяц испытательного срока. Именно за это время Максим и Яна переживут курьезные приключения, от которых сложно будет сдержать смех.

Фильм "Я, Ты, Он, Она": Смотрите видео трейлера

"Безумная свадьба"

Бюджет фильма – 10,8 миллиона гривен

Финансирование государства – 1,175 миллиона гривен

Данные проката – 54,919 миллиона гривен

Василий Середюк – директор районного краеведческого музея, человек уважаемый и известный в городе. Поэтому мужчина и мечтает, когда устроит лучшую свадьбу для своей старшей дочери Кати, которая учится во Франции. И вот девушка возвращается домой с женихом. Однако ожидания далеки от реальности, и Середюка ждет знакомство с темнокожим зятем Франсуа. Такого украинец совсем не ожидал, а потому делает все для того, чтобы церемонии не состоялась.

Комедия "Безумная свадьба": смотрите видео трейлера

"Безумная свадьба 2"

Бюджет фильма – 15 миллионов гривен

Финансирование государства – 7 миллионов гривен

Данные проката – 41,235 миллиона гривен

Но на этом приключения Василия Середюка не завершаются, так как на очереди – вторая дочь, которая планирует выйти замуж. Однако и в этом случае мужчина не будет в восторге от зятя.

Фильм "Безумная свадьба 2": Смотрите видео трейлера

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"Украденная принцесса: Руслан и Людмила"

Бюджет фильма – 95,222 миллиона гривен

Финансирование государства – 19,044 миллиона гривен

Данные проката – 36,407 миллиона гривен

Это анимационная лента, которая рассказывает о киевской принцессе Людмиле, которая влюбилась в странствующего артиста Руслана. Парень и не подозревал, что перед ним дочь князя, пока ее не похитил Черномор. Злой колдун захотел превратить любовь девушки в могучие чары, а помешать ему собирается Руслан, который отправляется в увлекательное путешествие в поисках любимой.

Мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила": смотрите видео трейлера

"Захар Беркут"

Бюджет фильма – 113,2 миллиона гривен

Финансирование государства – 29,837 миллиона гривен

Данные проката – 35,507 миллиона гривен

Невероятная лента, снятая в сотрудничестве Украины и Голливуда. Фильм "Захар Беркут" рассказывает о временах, когда монгольская орда стремительно захватывала все земли. Неподалеку от Карпат вражеское войско обустраивает лагерь, куда ночью пробираются отважные братья Беркуты. Они освобождают всех пленных, что возмущает хана. В пылу тот хочет уничтожить все карпатские села, не зная, что теперь ему нужно бороться против легендарного Захара Беркута.

Фильм "Захар Беркут": смотрите видео трейлера

"Секс и ничего личного"

Бюджет фильма – 25,827 миллиона гривен

Финансирование государства – 12,827 миллиона гривен

Данные проката – 25,2 миллиона гривен

Пикантная комедия "Секс и ничего личного" рассказывает о Сергее, который мечтает об отдыхе с любимой девушкой. Однако вместо отпуска главный герой получает от красавицы отказ и признание, что он далеко не лучший любовник. Разочарованный Сергей все-таки едет к приятелю в Прагу, где Василий и стриптизерша Диана раскрывают ему тайны интимных утех.

Комедия "Секс и ничего личного": смотрите видео трейлера

"Киборги"

Бюджет фильма – 47,947 миллиона гривен

Финансирование государства – 23,973 миллиона гривен

Данные проката – 23,218 миллиона гривен

В 2014 году, когда российские войска вторглись в Крым и на Донбасс, добровольцы массово приходят на защиту государства, не имея ни оборудования, ни навыков. В центре событий фильма – защитники Донецкого аэропорта, который стал стратегической точкой для оккупантов. Однако вооруженные военные не думали, что украинцы дадут им отпор и будут бороться за аэродром. Из-за несокрушимости героев их назвали "киборгами".

Фильм "Киборги": смотрите видео трейлеру

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"Сторожевая застава"

Бюджет фильма – 39,207 миллиона гривен

Финансирование государства – 17,992 миллиона гривен

Данные проката – 19,084 миллиона гривен

Благодаря магическому порталу обычный парень Витька попадает в прошлое на тысячу лет назад. Он встречает богатырей и мужественных воинов, которые вступают в борьбу с черной магией. Витька оказывается в самом центре противостояния и сыграет не последнюю роль в этой войне.

"Сторожевая застава": смотрите видео трейлера

"Поводырь"

Бюджет фильма – 16,761 миллиона гривен

Финансирование государства – 16,663 миллиона гривен

Данные проката – 14,255 миллиона гривен

В 1930-е годы американский инженер Майкл Шемрок с сыном приезжают в Харьков. Мужчина влюбляется в хрупкую актрису Ольгу Левицкую, за которой давно ухаживает комиссар. Из-за ревности Майкла убивают, а его сыну чудом удается выжить. Спасает мальчика слепой кобзарь, который делает ребенка поводырем. Но с этого только начинается борьба мальчика за жизнь, так как на него и всех слепцов устраивают охоту.

Фильм "Поводырь": смотрите видео трейлеру

"Несокрушимая"

Бюджет фильма – 38,334 миллиона гривен

Финансирование государства – 12,715 миллиона гривен

Данные проката – 14,021 миллиона гривен

Военный фильм "Несокрушимая" Украина создала совместно с Россией до оккупации Крыма и части Донбасса. Лента рассказывает о событиях Второй мировой войны, когда снайпер Людмила Павличенко фактически изменила ход истории. За несгибаемый дух она стала символом борьбы для военных. Однако какова будет ее цена в этой войне – зрители узнают в ленте.

"Несокрушимая": смотрите видео трейлеру

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