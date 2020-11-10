Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева месяц назад стала мамой мальчика, которого назвала Доминик. Илона часто показывает сына публике, поэтому поделилась новыми фотографиями с семейной прогулки.

На личной странице в инстаграме Илона Гвоздева опубликовала новые фотографии. Победительница проекта "Танцы со звездами" охотно делится с поклонниками трогательными фотографиями с новорожденным сыном Домиником.

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На днях звездная мамочка отправилась на прогулку по улицам осеннего Киева. Она взяла с собой 5-летнюю дочь Рию и сына Доминика, который лежал в бежевой коляске. Заодно Илона Гвоздева решила сделать несколько семейных фото на память. Танцовщица позировала в бежевых спортивных брюках, кроссовках и широкой куртке с черным принтом.

Дочь Рия позировала перед камерой в розовых спортивных штанах, шапке, золотистых кроссовках и разноцветной курточке. На одном фото Илона нежно обнимала дочь, а на другом они вместе наблюдали за сыном Домиником, который лежал или спал в коляске.

В подписи к фото звездная мамочка пораздумывала о красоте осени и рассказала о том, как сейчас проходят прогулки семьей.

Какая красивая осень в этом году. Не могу налюбоваться красотой и красками этих деревьев. Гулять в парке одно удовольствие, да еще и вместе со своими малышами. Для Рии прогулки с братиком – это приключение, видели бы вы, с каким серьезным видом она катает коляску, да и теперь у нее во время обеда появился повод уйти из садика,

- написала Илона Гвоздева под фото.

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