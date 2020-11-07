Почти месяц назад танцовщица и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева во второй раз стала мамой. Она родила сына Доминика, которого уже успела показать публике на милых семейных кадрах. На этот раз знаменитость покорила сеть чувственным фото с новорожденным малышом на руках.

После родов хореограф Илона Гвоздева активно делится с подписчиками в инстаграме, как восстанавливается и возвращается в форму. Она начнет заниматься спортом уже через неделю, а пока сполна наслаждается временем с родными и маленьким сыном, которому через несколько дней исполнится месяц.

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Танцовщица опубликовала кадры с младенцем, которые так редко появляются в ее профиле. Она позировала с крошечным Домиником на руках, прижав мальчика в белом боди с принтом к себе. Демонстрировать лицо малыша на камеру звездная мамочка не спешит.

Илона Гвоздева рассказала, что сейчас кормит сына грудным молоком, поэтому он пахнет очень сладко. От этого запаха она получает невероятное материнское удовольствие. Когда первенец звезды дочь Валерия выросла с грудного возраста, она доставала из шкафа пеленки девочки, чтобы снова почувствовать этот запах, сравнивая себя с "парфюмером".

Как же вкусно пахнет этот малыш, так и хочется его съесть. Я так долго скучала по этому молочному сладкому запаху,

– призналась хореографиня.

Для фото танцовщица выбрала стильный костюм песочного цвета, который состоит из объемного худи с завязкой и свободных брюк. Волосы она уложила ровно и сделала легкий макияж, подчеркнув глаза.

Илона Гвоздева с новорожденным сыном / Фото Instagram / @ilonagvozdeva

Стоит отметить, что Илона Гвоздева не стесняется своих форм после родов, поэтому одевает не только вещи оверсайз, но и приталенные наряды, которые подчеркивают фигуру. Звезда уверена, что быстро восстановится, как и после рождения дочери Валерии, которой сейчас уже 5 лет.