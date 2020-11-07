Майже місяць тому танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вдруге стала мамою. Вона народила сина Домініка, якого вже встигла показати публіці на милих сімейних кадрах. Цього разу знаменитість підкорила мережу чуттєвим фото з новонародженим малюком на руках.

Після пологів хореографиня Ілона Гвоздьова активно ділиться з підписниками в інстаграмі, як відновлюється та повертається у форму. Вона розпочне займатися спортом вже за тиждень, а поки сповна насолоджується часом з рідними і маленьким сином, якому за кілька днів виповниться місяць.

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Танцівниця опублікувала фото з немовлям, які так рідко з'являються в її профілі. Вона позувала з крихітним Домініком на руках, пригорнувши хлопчика в білому боді з принтом до себе. Демонструвати обличчя малюка на камеру зіркова матуся не поспішає.

Ілона Гвоздьова розповіла, що зараз годує сина грудним молоком, тому він пахне дуже солодко. Від цього запаху вона отримує неймовірне материнське задоволення. Коли первісток зірки донька Валерія виросла з грудного віку, вона діставала з шафи пелюшки дівчинки, аби знову відчути цей запах, порівнюючи себе з "Парфумером".

Як же смачно пахне цей малюк, так і хочеться його з'їсти. Я так довго сумувала за цим молочним солодким запахом,

– зізналась хореографиня.

Для фото танцівниця обрала стильний костюм пісочного кольору, який складається з об'ємного худі з зав'язкою та вільних штанів. Волосся вона вклала рівно і зробила легкий макіяж, підкресливши очі.



Ілона Гвоздьова з новонародженим сином / Фото Instagram / @ilonagvozdeva

Варто зазначити, що Ілона Гвоздьова не соромиться своїх форм після пологів, тому одягає не лише речі оверсайз, а й приталені вбрання, які підкреслюють фігуру. Зірка впевнена, що швидко відновиться, як і після народження доньки Валерії, якій зараз вже 5 років.