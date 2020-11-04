Новоспечена матуся Ілона Гвоздьова починає повертати форму через три тижні після пологів. Танцівниця вирішила поділитися тим, скільки вона зараз важить та показати свою фігуру.

Відома українська танцівниця та переможниця шоу "Танці з зірками" місяць тому вдруге стала мамою. Ілона Гвоздьова народила сина, якого назвала Домінік. На своїй сторінці в інстаграмі зірка нечасто ділиться новими фотографіями з малюком, але розповіла про свою вагу та форму після пологів.

До теми Ілона Гвоздьова показала ніжний образ і розповіла, як привести тіло в форму після пологів

Танцівниця поділилась світлинами, які вона зробила в хореографічній залі. На них вона продемонструвала шанувальникам свою фігуру. Ілона позувала в обтислому сірому светрі та чорних лосинах. Також Гвоздьова зазначила, що наразі важить 62 кілограми.

Знаменитість розповіла, що, поки що, їй не можна займатися спортом, але вже через 10 днів вона планує почати відновлення тіла та колишньої фігури. Все ж, це будуть невеликі фізичні навантаження.

Ілона Гвоздьова додала, що найбільше працюватиме над ногами, де з'явилась зайва вага, та сідницями. Також вона відновлюватиме стегна й прес. Але танцівницю в її тілобудові цілком влаштовують груди та руки, які залишились майже такими самими, як і до пологів.

Варто зауважити, що під час вагітності Ілона Гвоздьова теж ділилась вагою – тоді вона важила 72 кілограми. Після перших пологів зірка швидко повернулась у форму, тому й цього разу вона впевнена в собі.



Ілона Гвоздьова / Instagram / @ilonagvozdeva



Ілона Гвоздьова / Instagram / @ilonagvozdeva