Новоиспеченная мама Илона Гвоздева начинает возвращать форму через три недели после родов. Танцовщица решила поделиться тем, сколько она сейчас весит и показать свою фигуру.

Известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танцы со звездами" месяц назад во второй раз стала мамой. Илона Гвоздева родила сына, которого назвала Доминик. На своей странице в инстаграме звезда нечасто делится новыми фотографиями с малышом, но рассказала о своем весе и форме после родов.

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Танцовщица поделилась фотографиями, которые она сделала в хореографическом зале. На них она продемонстрировала поклонникам свою фигуру. Илона позировала в обтягивающем сером свитере и черных лосинах. Также Гвоздева отметила, что сейчас весит 62 килограмма.

Знаменитость рассказала, что пока ей нельзя заниматься спортом, но уже через 10 дней она планирует начать восстановление тела и бывшей фигуры. Тем не менее, это будут небольшие физические нагрузки.

Илона Гвоздева добавила, что больше будет работать над ногами, где появился лишний вес, и ягодицами. Также она будет восстанавливать бедра и пресс. Но танцовщицу в ее телостроении вполне устраивают грудь и руки, которые остались почти такими же, как и до родов.

Стоит заметить, что во время беременности Илона Гвоздева тоже делилась весом – тогда она весила 72 килограмма. После первых родов звезда быстро вернулась в форму, поэтому и в этот раз она уверена в себе.



Илона Гвоздева / Instagram / @ilonagvozdeva



Илона Гвоздева​ / Instagram / @ilonagvozdeva