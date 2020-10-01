Украинская танцовщица Илона Гвоздева ожидает рождения второго малыша. Женщина постоянно делится с фанами деталями своей жизни. На этот раз Илона рассказала о том, как привести тело в форму после родов.

Украинская певица и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева сообщила о своей беременности в конце мая. На личной странице в инстаграме звезда делится с поклонниками интересными моментами из жизни и различными советами.

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На днях Илона Гвоздева опубликовала сообщение, в котором написала несколько советов о том, как восстановить фигуру после родов. А также звезда показала нежный образ.

Как вернуться в форму после беременности: советы Илоны Гвоздевой

Если роды прошли без осложнений и естественным путем, то начинать заниматься спортом можно не раньше, чем через 6-8 недель. Если было кесарево сечение, тогда любая физическая нагрузка разрешена не ранее, чем через 12 недель. Питаемся как всегда, а если хочется на диету, то обязательно надо делать это не в ущерб себе и организму, – отмечает Илона. Лучше всего просто стараться правильно и качественно питаться. Пресс начинаем качать так же не раньше, чем после 6-8 недель. За это время танцовщица советует заниматься дыхательными практиками, выполнять наклоны, скручивания, приседания. Победительница "Танцев со звездами" рекомендует часто гулять на свежем воздухе, ходить по 10-15 тысяч шагов в день и можно выполнять приседания, выпады, махи ногами. Нагружать руки можно, но весом не более 2 килограмм. Звезда советует заниматься танцами или йогой, также плаванием. Обязательно выполнять упражнения Кегеля для быстрого восстановления и укрепления мышц таза. Илона отмечает следить за осанкой. По желанию можно пройти курс массажа.

Образ Илоны Гвоздевой

Танцовщица позировала в красивой локации в саду. Возле нее стоял велосипед с большим букетом цветов. Для нежного образа Илона выбрала белое легкое платье, которое удачно подчеркивало ее беременный живот. Она улыбчиво обнимала его.

Гвоздева уложила волосы легкими волнами и сделала нюдовый макияж. Такой миловидный образ звезда дополнила лишь тонкой цепочкой. Звезда позировала босиком, что добавляло фотографии атмосферности.



Илона Гвоздева / Instagram / @ilonagvozdeva