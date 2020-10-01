Українська танцівниця Ілона Гвоздьова очікує на народження другого малюка. Жінка постійно ділиться з фанами деталями свого життя. Цього разу Ілона розповіла про те, як привести тіло в форму після пологів.

Українська танцівниця та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова повідомила про свою вагітність наприкінці травня. На особистій сторінці в інстаграмі зірка ділиться з шанувальниками цікавими моментами з життя та різними порадами.

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Днями Ілона Гвоздьова опублікувала допис, в якому написала декілька порад про те, як відновити фігуру після пологів. А також зірка показала ніжний образ.

Як повернутися в форму після вагітності: поради Ілони Гвоздьової

Якщо пологи пройшли без ускладнень і природним шляхом, то починати займатися спортом можна не раніше, ніж через 6-8 тижнів. Якщо був кесарів розтин, тоді будь-яке фізичне навантаження дозволено не раніше, ніж через 12 тижнів. Харчуємося як завжди, а якщо хочеться на дієту, то обов'язково треба робити це не на шкоду собі та організму, – наголошує Ілона. Найкраще просто намагатися правильно і якісно харчуватися. Прес починаємо качати так само не раніше, ніж після 6-8 тижнів. За цей час танцівниця радить займатися дихальними практиками, виконувати нахили, скручування, присідання. Переможниця "Танців з зірками" рекомендує часто гуляти на свіжому повітрі, ходити 10-15 тисяч кроків у день та можна виконувати присідання, випади, махи ногами. Навантажувати руки можна, але вагою не більше ніж 2 кілограми. Зірка радить займатися танцями або йогою, також плаванням. Обов'язково виконувати вправи Кегеля для швидкого відновлення і зміцнення м'язів тазу. Ілона наголошує стежити за поставою. За бажанням можна пройти курс масажу.

Образ Ілони Гвоздьової

Танцівниця позувала у гарній локації в саду. Біля неї був зображений велосипед з великим букетом квітів. Для ніжного образу Ілона обрала білу легку сукню, яка вдало підкреслювала її вагітний живіт. Вона усміхнено обіймала його.

Гвоздьова вклала волосся легкими хвилями та зробила нюдовий макіяж. Такий миловидний образ зірка доповнила лише тонким ланцюжком. Зірка позувала босоніж, що додавало фотографії атмосферності.



Ілона Гвоздьова / Instagram / @ilonagvozdeva