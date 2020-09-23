Украинская танцовщица Илона Гвоздева находится на 36 неделе беременности и вот-вот станет мамой во второй раз. За этот период звезда набрала 18 килограммов.

Украинская танцовщица и неоднократная участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева ожидает рождения мальчика. Артистка на своей странице в инстаграме постоянно делится советами для беременных мам и рассказывает, как сама переносит этот период.

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Илона Гвоздева рассказала, что ее часто спрашивают, почему у нее отекшее лицо. Звезда ответила сразу всем, что отекать на 36 неделе (а такой срок у Илоны) – это вполне естественный процесс.

Танцовщица посоветовала тем, кто сталкивается с такой проблемой, заваривать шиповник и пить поменьше жидкости, что делает и она. Но, все же, часто естественный процесс не остановить.

Кроме того Илона призналась, что за эти 36 недель она набрала 18 килограммов. И женщина совсем не стесняется говорить об этом. "Мой вес 72 килограмма и мне совсем не стыдно. Бороться с лишним весом я буду после, а не во время", – сказала звездная мамочка.

Также звезда рассказала о том, сколько килограммов она сбросила после первых родов. Звезда через 3 месяца полностью восстановилась и была в своем привычном весе 54 килограмма.