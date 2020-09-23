Українська танцівниця Ілона Гвоздьова перебуває на 36 тижні вагітності й вже от-от стане мамою вдруге. За цей період зірка набрала 18 кілограмів.

Українська танцівниця та неодноразова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова чекає на народження хлопчика. Артистка на своїй сторінці в інстаграмі постійно ділиться порадами для вагітних мам і розповідає, як сама переносить цей період.

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Ілона Гвоздьова розповіла, що її часто запитують, чому в неї набрякле обличчя. Зірка відповіла одразу всім, що набрякати на 36 тижні (а такий термін і в Ілони) – це цілком природній процес.

Танцівниця порадила тим, хто стикається з такою проблемою, заварювати шипшину та пити поменше рідини, що робить і вона. Але, все ж таки, часто природній процес не зупинити.

Окрім того Ілона зізналась, що за ці 36 тижнів вона набрала 18 кілограмів. І жінка зовсім не соромиться говорити про це. "Моя вага 72 кілограми і мені зовсім не соромно. Боротися із зайвою вагою я буду після, а не під час", – сказала зіркова матуся.

Також зірка розповіла про те, скільки кілограмів вона скинула після перших пологів. Зірка через 3 місяці повністю відновилась та була у своїй звичній вазі: 54 кілограми.