Украинская танцовщица и победительница "Танцев со звездами" 2018 Илона Гвоздева получила отрицательный результат теста на коронавирус. Она и ее муж об этом узнали в субботу, 12 декабря.

Хореограф Илона и ее муж Иван, с которым она болела, вышли из самоизоляции, как только получили результаты теста. Звездная пара очень этому обрадовалась, поскольку теперь сможет вернуться к привычному ритму жизни. Поскольку у Илоны пропал нюх и вкус во время болезни, то теперь она надеется, что скоро сможет сполна насладиться мандаринами.

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Ко мне уже вернулись обоняние и вкус, температуры и кашля нет. А вот к мужу, к сожалению, обоняние и вкус не вернулись. Зато у него не было воспаления легких, как у меня. В целом я чувствую себя хорошо, уже могу заниматься спортом, никаких проблем с дыханием нет. Рия снова пошла в детский сад, отчего сильно счастлива. Сначала говорила, что не хочет в садик, но потом вернулась домой с бурей положительных эмоций,

– поделилась Илона Гвоздева 24 канала.



Илона Гвоздева с семьей / пресс-служба танцовщицы

Что интересно, после получения теста на COVID-19 Гвоздева не смогла остаться дома и сразу отправилась на урок в свою танцевальную студию.

"Больше всего на самоизоляции я скучала по танцам и своей куме. Как только я поняла, что самоизоляция для меня завершена, побежала к своим деткам. Танцевальная студия – это мой второй дом. Там я чувствую себя свободной. И, конечно, я скучала по всем своим деткам. Первое занятие прошло очень быстро, в эйфории", – призналась Илона.

Победительница "Танцев..." 2018 отметила, что несмотря на разное течение болезни, она призывает всех соблюдать карантинные нормы, носить маски и насыщать организм витаминами. Также звезда пожелала всем больным скорейшего выздоровления.

Напомним, что Илона Гвоздева сообщила об инфицировании коронавирусом 29 ноября. Вместе с ней заболел ее муж Иван. 5-летняя дочь Валерия и новорожденный сын Доминик не имели никаких симптомов COVID-19.