Хореограф и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева заболела коронавирусом вместе с мужем и детьми. Она призналась, что все начиналось, как обычная простуда, и подробно рассказала о симптомах COVID-19.

На личной странице в инстаграме с 320-тысячной аудиторией Илона Гвоздева объявила, что в воскресенье утром, 29 ноября, получила положительный ПЦР-тест. Коронавирус подтвердился не только у танцовщицы, но и у мужа и детей.

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К счастью, ни 5-летняя дочь Валерия, ни новорожденный сын Доминик никаких симптомов COVID-19 пока не чувствуют. Однако вся семья оказалась на вынужденной изоляции.

Мое воскресное утро началось с положительного результата на COVID-19. Как говорится, все там будем. Вся семья в сборе, все на изоляции. Дети пока, слава Богу, без симптомов, а вот мы с мужем хандра,

– написала звезда.

Симптомы и лечение коронавируса Илоны Гвоздевой

Первые признаки COVID-19 танцовщица почувствовала еще в субботу утром, 28 ноября, поэтому вызвала врача на дом, чтобы тот осмотрел как звездную маму, так и ее крошечного сына. Она подозревала, что это лишь простуда, однако ПЦР-тест показал положительный результат.

Как муж Иван Хомячук, так и Илона Гвоздева сначала чувствовали слабость, боль в горле, заложенность носа. Впоследствии состояние супругов стало ухудшаться – появилась сильная головная боль, головокружение, боль в суставах, глазах и повышение температуры до 38,6.

Знаменитость поделилась, что с любимым они лечатся витаминами и большим количеством любой жидкости, выпивая до 6 литров в день. Кроме того, пара регулярно проветривает комнаты, увлажняет воздух, измеряет сатурацию и устраивает прогулки на улице.