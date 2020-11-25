Популярный украинский артист Дзидзьо рассказал, что перенес коронавирус. Он поделился, как проходила болезнь и признался, чем занимался на самоизоляции.

В список украинских знаменитостей, переболевших коронавирусом, вошел и певец Дзидзьо. Недавно артист посетил программу "Утро с Украиной". Разговаривая с Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем, он признался, что уже переболел коронавирусом.

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Когда артист приехал в студию, то пожал руку Анатолию Анатоличу. Впоследствии Дзидзьо объяснил, что он может так делать, потому что переболел коронавирусом, а потому – имеет антитела. Звезда признался, что не хотел рассказывать об этом на публику.

Когда меня не было видно в Инстаграме несколько недель, это означало, что я находился на самоизоляции. На самом деле, я просто не хотел это афишировать,

– признался Дзидзьо.

Певец поделился, что, к счастью, он перенес болезнь в легкой форме, хотя не ощущал запахов. А время самоизоляции он использовал в свою пользу. "Пересмотрел сериалы, серий семьдесят на Netflix. Навел порядок в голове, по планированию творчества на 5 лет вперед. А еще хорошо отдохнул. Все шикарно, максимум – не чувствовал запахов, но в этом тоже свои плюсы – я не перебирал едой", – рассказал Дзидзьо.