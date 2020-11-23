Два дня назад, 21 ноября, украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, что страдает коронавирусом уже вторую неделю. Звезда поделилась новыми деталями болезни: у нее исчезло обоняние.

Известная украинская актриса Наталья Денисенко заболела коронавирусом вместе с мужем Андреем Фединчиком. О симптомах болезни и ее течении звезда "Крепостной" сообщила на личной странице в инстаграме.

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Наталья Денисенко рассказала, что на четвертый день болезни она потеряла обоняние, к тому же, одна из всей семьи. По ее словам, женщина "перенюхала" все духи, чтобы убедиться, что ничего не чувствует. Впрочем, она едва чувствует запах мандарина, если вблизи брызнуть соком из кожуры.

Больше всего скучаю по запаху Андрюшы, когда укладывала его спать, всегда не могла нанюхаться его сладенькой кожей и волосами,

– призналась актриса.

Звезда сообщила, что вкус она не потеряла, поэтому "как есть вату я не представляю (именно так описывают знакомые пищу при болезни)". Но признается, что лучше бы невкусно ела, чем болела двусторонней пневмонией. Повреждение легких актрисы минимальное: 2% и 5 %. Поэтому она выяснила, что болеет легкой формой коронавируса, также ее состояние улучшается.

Но по словам Натальи Денисенко, хорошо становится только ей. Она призналась, что семья звезды до сих пор лечит пневмонию. Также она рассказала, что имеет ужасную слабость, а силы совсем отсутствуют.