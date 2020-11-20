5 выпуск самого романтичного шоу страны "Холостячка" удивил зрителей страстями. Мужчины покоряли сердце Ксении Мишиной в экстремальных условиях. Каким было лучшее свидание в жизни "Холостячки" и у кого похитил свидание Александр – читайте далее.

В 5 выпуске проекта "Холостячка" 20 ноября Ксения подготовила для участников много испытаний. Мужчины боролись за ее сердце, живя в лесу. Конкуренция среди мужчин на шоу растет.

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Неделя в экстремальных условиях

На этой неделе мужчины вместе с "Холостячкой" отправились в живописный уголок Украины. Каждый из участников должен был определиться, что ему будет необходимо в походе. Однако было условие – вес рюкзака должен быть не больше 10 килограммов. Для многих это стало настоящим испытанием, так как не все мужчины бывали в походах. Однако, как оказалось, сбор рюкзаков был только началом эксремального пути.

Далее мужчины поделились на пары и отправились на байдарки, с помощью которых они должны были прибыть в пункт назначения. Но эта дорога тоже была с препятствиями. Во время переправы через реку мужчины должны были собрать вещи, необходимые для проживания в кемпинге. Лидерами в этом были Алексей и Игорь, именно они прибыли к финишу первыми.

После этих испытаний мужчины встретились с Ксенией, которая рассказала, что приготовила для них горное путешествие. Также "Холостячка" принесла еду, среди которой участники должны были выбрать, что из продуктов им нужно на неделю. Собрав все необходимое, все вместе через реку пошли к месту жительства.

Прибыв, мужчины начали готовиться к неделе жизни на природе. Андрей Шатырко проявил инициативу и помог "Холостячке" разложить палатку. Тогда она заметила, что наконец он начал проявляться, как мужчина.

Необычная йога Ксении и Евгения

Поскольку все ночевали в лесу, где холодно и неудобно, утром Евгений решил приготовить Ксении завтрак. "Холостячке" очень нравится забота со стороны мужчины. После совместного завтрака они отправились на свидание. Мишина предложила заняться сап-серфингом, но перед этим у нее с Евгением состоялось занятие по йоге. Такое свидание получилось очень чувственным.

После йоги Ксения и Евгений попытались встать на доску. Было много попыток все-таки поплыть, однако все они заканчивались неудачами. Но несмотря на это, обоим было весело, и свидание было прекрасным. Позже между "Холостячкой" и участником состоялся душевный разговор, который сблизил их. Ксения отметила, что у Евгения очень богатое мировоззрение. Они вместе медитировали, что для Мишиной было по-особенному важно, чувственно.

"Холостячка" призналась, что ощутила стремление Евгения поцеловать ее, однако она не была готова к этому. Однако девушка поделилась, что хотела почувствовать влюбленность.

Мини-свидание с участниками

После свидания Евгений и Ксения отправились в кемпинг, где "Холостячку" ждал сюрприз. По заданию Григория Решетника, каждый из мужчин должен был приготовить для девушки особое место, где она проведет время с каждым.

Андрей Шатырко подготовил для Мишиной романтическую зону, которую украсил гирляндами и ароматическими свечами. Мужчина создал особую атмосферу, что очень растрогало Ксению.

Андрей Рыбак тоже проявил заботу. Он устроил романтический уголок в лесу и пригласил "Холостячку" на разговор.

А Игорь решил приготовить для Ксении гамаки. Она была очень довольна таким подарком, так как после ночи в палатке это отличный способ расслабиться.

Алексей удивил Мишину, устроив домашний уют посреди леса. Отличное настроение на весь вечер и огромное количество эмоций – обеспечено. В результате мужчина получил шанс пойти на индивидуальное свидание с Ксенией.

Александр решил смастерить для "Холостячки" качалку. Мужчина украсил ее гирляндами, было много тактильных контактов, диалог.

Свидание с Алексеем на воздушном шаре

Алексей осуществил мечту Ксении, организовав романтический полет на воздушном шаре. "Холостячка" была невероятно счастлива и не стеснялась показывать свои эмоции, наслаждалась красотой природы. Мужчина хотел удивить Мишину, и ему удалось это сделать. Ксения призналась, что это лучшее свидание в ее жизни.

Это свидание помогло Ксении и Алексею сблизиться, лучше почувствовать друг друга. После полета мужчина пригласил "Холостячку" на романтический завтрак на горе с невероятно красивыми видами. Во время разговора они рассказывали друг другу о своих недостатках. Ранее Мишина отмечала, что не видит в мужчине недостатков, поэтому он пообещал, что в следующий раз поделится ими.

Алексей признался Ксении, что счастлив и хочет строить с ней отношения. Для нее эти слова были особенными, так как раньше никто из участников такого не говорил.

Кулинарный батл

В то время, как Алексей и Ксения были на свидании, другие участники отправились на рыбалку, после чего готовили для "Холостячки" разнообразные блюда.

Игорю удалось поймать рыбу, и он решил приготовить уху.

Александр планировал приготовить раков, но не смог сделать это. Поэтому он запек картошку в фольге.

Андрей Рыбак решил удивлять не кулинарными способностями, а презентацией. Он приготовил спагетти с килькой, а на десерт – бутерброды со сгущенкой.

Андрей Шатырко удивил не только безупречным вкусом блюд, но и подачей в тайском стиле. Это очень удивило "Холостячку" и она пригласила мужчину на индивидуальное свидание.

И в этот момент Александр решил воспользоваться правом, которое он получил после конкурса талантов, пригласить Ксению на свидание. Андрей Шатырко не боролся за встречу и отпустил "Холостячку".

Свидание с Александром

Ксения обожает арбузы, поэтому мужчина решил поехать вместе с ней в Херсон. Главным местом этого свидания стали Олешковские пески, где пара устроила гонки на квадроциклах. Сначала, "Холостячка" и Александр катались на разных квадроциклах, однако позже они объединились и ездили по украинской пустыне вместе.

После экстремального катания Александр организовал романтический ужин посреди пустыни возле костра. Они рассматривали звездное небо, наслаждались арбузом, вели душевные разговоры, много смеялись и просто наслаждались временем, которое проводят вместе.

Ксения и Александр решили повторить танец, который был на их первом свидании. Это были очень чувственные моменты, где были объятия, поцелуи в щечку, от которых у "Холостячки" шли мурашки по коже. Мишина призналась, что она испытывает к нему сильную симпатию, однако думает, что она не взаимна. Но во время этого вечера Ксения почувствовала, что ошибалась, и увидела в глазах Александра искренние чувства.

Это свидание очень сблизило Ксению и Александра и завершилось романтическим поцелуем. Их отношения вышли на новый уровень. Пара решила провести ночь вместе и осталась ночевать в пустыне.

Церемония роз

Первым розу получил Александр. Ксении пришлось по душе свидание, поэтому она хочет продолжить общение с ним. Незабываемое свидание на воздушном шаре с Алексеем тоже невероятно понравилось "Холостячке", поэтому она вручила ему бутоньерку, ставшую пропуском в следующую неделю. Третьим розу получил Евгений, который в течение пребывания в лесу постоянно заботился о Ксении.

Мишина также решила продолжить общение с Андреем Рыбаком. Хотя он был недоволен кемпингом, однако "Холостячка" решила дать мужчине второй шанс.

Ксения решила поговорить с Игорем, поскольку он в течение недели не воспользовался возможностью побыть с ней наедине. Она дала ему последнюю возможность проявить себя. Если он не сделает этого – на следующей неделе отправится домой.

"Холостячку" смутил тот момент, что Андрей Шатырко с легкостью отдал их свидание Александру. Мишина была не уверена, готов ли он бороться за нее на проекте, однако мужчина признался, что хочет строить отношения и понимает, какую глупость совершил. Андрей все-таки получил последнюю розу на этой неделе и таким образом шоу не покинул ни один участник.