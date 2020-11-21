5 выпуск реалити-шоу "Холостячка" поразил огромным количеством эмоций. Неделя жизни в лесу стала для участников настоящим испытанием. Кому удалось справиться со всеми трудностями – читайте дальше.

Проект "Холостячка" понемногу приближается к финалу. Борьба за сердце Ксении Мишиной становится все ожесточеннее. Мужчины стараются завоевать расположение девушки и каждый раз удивляют ее.

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Эту неделю участники провели в лесу. Они жили в экстремальных условиях, и многим пришлось выйти из зоны комфорта. Но несмотря на трудности, мужчины устраивали для "Холостячки" романтические свидания, соревновались за право индивидуального свидания и пытались сблизиться с ней.

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Во время церемонии роз Мишина не захотела прощаться ни с одним из мужчин, поэтому бутоньерки получили все. Уже в 6 выпуске 6 холостяков отправятся вместе с главной героиней на Западную Украину, где продолжат ожесточенную борьбу за ее сердце.