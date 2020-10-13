Немецкая топ-модель Хайди Клум не отстает от модных трендов и всегда выглядит стильно. На съемках проекта America's Got Talent, где звезда является судьей, она продемонстрировала новый эффектный образ.

Популярная немецкая манекенщица Хайди Клум и в дальнейшем диктует тренды модницам всего мира. На съемках американского шоу талантов звезда предстала в новом образе и покорила им сеть.

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Модель опубликовала фото в эффектном аутфите в своем инстаграм-профиле. Хайди Клум является одной из судей на проекте America's Got Talent.

Для недавних съемок звезда выбрала длинное синее платье в белые горохи от французского модного бренда Balmain. Платье обнажило плечи модели, а пикантный вырез позволил похвастаться ее стройными ногами.

Свой образ Хайди дополнила черными кожаными ботфортами на каблуке. Она сделала прямую укладку волос, что привычно для модели и изрядно ей подходит. Эффектный аутфит удачно завершает золотая цепочка на шее, кольцо и лаконичный браслет. Клум сделала нюдовый макияж глаз и подчеркнула губы розовой помадой. Также у модели был черный маникюр.



Хайди Клум / Instagram / @heidiklum