Німецька топ-модель Гайді Клум не відстає від модних трендів та завжди виглядає стильно. На зйомках проєкту America's Got Talent, де зірка є суддею, вона продемонструвала новий ефектний образ.

Популярна німецька манекенниця Гайді Клум й надалі диктує тренди модницям усього світу. На зніманнях американського шоу талантів зірка постала у новому образі і підкорила ним мережу.

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Модель опублікувала фото в ефектному аутфіті в своєму інстаграм-профілі. Гайді Клум є однією з суддів на проєкті America's Got Talent.

Для нещодавніх зйомок зірка обрала довгу синю сукню в білі горохи від французького модного бренду Balmain. Сукня оголила плечі моделі, а пікантний виріз дозволив похизуватись її стрункими ногами.

Свій образ Гайді доповнила чорними шкіряними ботфортами на підборах. Вона зробила пряме укладання волосся, що звичне для моделі і неабияк їй пасує. Ефектний аутфіт вдало завершує золотий ланцюжок на шиї, перстень та лаконічний браслет. Клум зробила нюдовий макіяж очей та підкреслила губи рожевою помадою. Також модель мала чорний манікюр.



Гайді Клум / Instagram / @heidiklum