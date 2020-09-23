Німецька топ-модель Гайді Клум кілька сезонів поспіль є суддею шоу "Америка має талант". Зірка зі світовим ім'ям показала, який сміливий образ обрала для фіналу проєкту.

На особистій сторінці в інстаграмі модель часто ділиться кадрами з-за лаштунків зйомок талант-шоу та у всій красі демонструє 7-мільйонній аудиторії свої фантастичні look. Для фінального епізоду вона обрала екстремально коротку сукню від австралійського модельєра Алекса Перрі, який неодноразово одягав як Гайді Клум, так і Дженніфер Лопес для червоних доріжок.

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Образ Гайді Клум

Зірка постала у мінісукні зі стразів лавандового кольору, які розкішно переливались на сонці. Вбрання оголювало не лише довгі стрункі ніжки, а й тендітне плече завдяки асиметричному дизайну з одним об'ємним рукавом. Сукню вона доповнила босоніжками в тон на високих шпильках з ланцюжками.

З аксесуарів на Гайді Клум золоті сережки-кільця, браслети на руці й ногах та персні. Стилісти подбали й про ефектну укладку судді шоу та про насичений макіяж з тінями лавандового кольору та ніжною помадою.

47-річна Гайді Клум як ніхто інша знає, як засвітити свою бездоганну фігуру перед камерами, аби постати перед публіку з найкращого ракурсу. Вона вправно дефілювала вулицями старого міста та фотографувалась в русі, хизуючись фантастичними ніжками і тонкою талією.