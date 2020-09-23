Немецкая топ-модель Хайди Клум несколько сезонов подряд является судьей шоу "Америка ищет таланты". Звезда с мировым именем показала, какой смелый образ выбрала для финала проекта.

На личной странице в инстаграме модель часто делится кадрами из-за кулис съемок талант-шоу и во всей красе демонстрирует семимиллионной аудитории свои фантастические look. Для финального эпизода она выбрала экстремально короткое платье от австралийского дизайнера Алекса Перри, который неоднократно одевал как Хайди Клум, так и Дженнифер Лопес для красных дорожек.

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Образ Хайди Клум

Звезда предстала в мини платье из стразов лавандового цвета, которые роскошно переливались на солнце. Наряд обнажал не только длинные стройные ножки, но и хрупкое плечо благодаря асимметричному дизайну с одним объемным рукавом. Платье она дополнила босоножками в тон на высоких шпильках с цепочками.

Из аксессуаров на Хайди Клум золотые серьги-кольца, браслеты на руке и ногах и перстни. Стилисты позаботились и об эффектной укладке судьи шоу и о насыщенном макияже с тенями лавандового цвета и нежной помадой.

47-летняя Хайди Клум как никто другой знает, как засветить свою безупречную фигуру перед камерами, чтобы предстать перед публикой с лучшего ракурса. Она умело дефилировала по улицам старого города и фотографировалась в движении, щеголяя фантастическими ножками и тонкой талией.