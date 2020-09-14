Полностью обнаженная: Хайди Клум поздравила сына с днем рождения откровенным кадром
Знаменитая немецкая модель Хайди Клум в очередной раз взбудоражила сеть. Манекенщица показала архивное фото своей беременности, на котором предстала полностью обнаженной.
Соответствующее фото появилось на личной странице Хайди Клум в Инстаграме. Звездная мама таким эротическим кадром поздравила сына с днем рождения.
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Модель любит появляться в Инстаграме в провокационных и эротических кадрах, поэтому поздравляя сына, не постеснялась опубликовать откровенный кадр. 15 лет назад Хайди Клум родила сына Генри от британского певца и обладателя Грэмми Сила.
В честь дня рождения сына мировая немецкая модель опубликовала в Инстаграме архивный кадр на последних месяцах беременности. Клум позировала перед камерой полностью обнаженной. Ее грудь закрывали длинные волосы.
Хайди Клум сделала обнаженное фото / Instagram / @heidiklum
На другой фотографии модель показала маленького сына, которого держит на руках.
Генри. Гюнт. Адемолу. Дашт. 15 лет назад ты пришел в мир. Я так горда, что ты часть меня. Ты блеск в моих глазах и любовь всей моей жизни. С днем рождения Генри, пусть твой день рождения сегодня будет таким же особенным, как ты,
– написала Хайди Клум.
Хайди Клум с сыном Генри / Instagram / @heidiklum
В браке с Силом звезда Гайли Клум родила четверых детей. После развода с мужем 16-летняя Лени, 15-летний Генри, 13-летний Йохан и 10-летняя Лу живут вместе с мамой.