Знаменитая немецкая модель Хайди Клум в очередной раз взбудоражила сеть. Манекенщица показала архивное фото своей беременности, на котором предстала полностью обнаженной.

Соответствующее фото появилось на личной странице Хайди Клум в Инстаграме. Звездная мама таким эротическим кадром поздравила сына с днем ​​рождения.

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Модель любит появляться в Инстаграме в провокационных и эротических кадрах, поэтому поздравляя сына, не постеснялась опубликовать откровенный кадр. 15 лет назад Хайди Клум родила сына Генри от британского певца и обладателя Грэмми Сила.

В честь дня рождения сына мировая немецкая модель опубликовала в Инстаграме архивный кадр на последних месяцах беременности. Клум позировала перед камерой полностью обнаженной. Ее грудь закрывали длинные волосы.



Хайди Клум сделала обнаженное фото / Instagram / @heidiklum

На другой фотографии модель показала маленького сына, которого держит на руках.

Генри. Гюнт. Адемолу. Дашт. 15 лет назад ты пришел в мир. Я так горда, что ты часть меня. Ты блеск в моих глазах и любовь всей моей жизни. С днем рождения Генри, пусть твой день рождения сегодня будет таким же особенным, как ты,

– написала Хайди Клум.



Хайди Клум с сыном Генри / Instagram / @heidiklum

В браке с Силом звезда Гайли Клум родила четверых детей. После развода с мужем 16-летняя Лени, 15-летний Генри, 13-летний Йохан и 10-летняя Лу живут вместе с мамой.