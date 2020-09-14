Повністю оголена: Гайді Клум привітала сина з днем народження відвертим кадром
Знаменита німецька модель Гайді Клум вкотре розбурхала мережу. Манекенниця показала архівне фото своєї вагітності, на якому постала повністю оголеною.
Відповідне фото з’явилося на особистій сторінці Гайді Клум в інстаграмі. Зіркова матуся таким еротичним кадром привітала сина з днем народження.
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Модель любить з’являтися в інстаграмі в провокативних та еротичних кадрах, тож вітаючи сина, не посоромилася опублікувати відвертий кадр. 15 років тому Гайді Клум народила сина Генрі від британського співака і володаря Греммі Сіла.
На честь дня народження сина світова німецька модель опублікувала в інстаграмі архівний кадр на останніх місяцях вагітності. Клум позувала перед камерою повністю оголеною. Її груди закривало довге волосся.
Гайді Клум зробила оголене фото / Instagram / @heidiklum
На іншій світлині модель показала малесенького сина, якого тримає на руках.
Генрі. Гюнте. Адемола. Дашту. 15 років тому ти прийшов у світ. Я така горда, що ти є частиною мене. Ти блиск у моїх очах і любов всього мого життя. З днем народження Генрі, нехай твій день народження сьогодні буде таким же особливим, як ти,
– написала Гайді Клум.
Гайді Клум з сином Генрі / Instagram / @heidiklum
У шлюбі з Сілом зірка Гайлі Клум народила чотирьох дітей. Після розлучення з чоловіком 16-річна Лені, 15-річний Генрі, 13-річний Йохан та 10-річна Лу живуть разом з мамою.