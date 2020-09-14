Знаменита німецька модель Гайді Клум вкотре розбурхала мережу. Манекенниця показала архівне фото своєї вагітності, на якому постала повністю оголеною.

Відповідне фото з’явилося на особистій сторінці Гайді Клум в інстаграмі. Зіркова матуся таким еротичним кадром привітала сина з днем народження.

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Модель любить з’являтися в інстаграмі в провокативних та еротичних кадрах, тож вітаючи сина, не посоромилася опублікувати відвертий кадр. 15 років тому Гайді Клум народила сина Генрі від британського співака і володаря Греммі Сіла.

На честь дня народження сина світова німецька модель опублікувала в інстаграмі архівний кадр на останніх місяцях вагітності. Клум позувала перед камерою повністю оголеною. Її груди закривало довге волосся.



Гайді Клум зробила оголене фото / Instagram / @heidiklum

На іншій світлині модель показала малесенького сина, якого тримає на руках.

Генрі. Гюнте. Адемола. Дашту. 15 років тому ти прийшов у світ. Я така горда, що ти є частиною мене. Ти блиск у моїх очах і любов всього мого життя. З днем народження Генрі, нехай твій день народження сьогодні буде таким же особливим, як ти,

– написала Гайді Клум.



Гайді Клум з сином Генрі / Instagram / @heidiklum

У шлюбі з Сілом зірка Гайлі Клум народила чотирьох дітей. Після розлучення з чоловіком 16-річна Лені, 15-річний Генрі, 13-річний Йохан та 10-річна Лу живуть разом з мамою.