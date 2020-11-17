Немецкая супермодель Хайди Клум точно знает, как выглядеть эффектно. Звезда в очередной раз взбудоражила сеть, поразив смелым образом в наряде с хищным принтом.

Известная немецкая манекенщица Хайди Клум продолжает диктовать тренды модницам всего мира. Звезда покорила сеть новым образом. Фотографии она опубликовала на личной странице в Инстаграме.

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Образ Хайди Клум

Модель позировала за кулисами на съемочной площадке, ведь на фоне видны яркие софиты. Она предстала перед камерой в черно-белом полосатом вязаном свитере и коричневых зауженных брюках с хищным принтом.

Смелый наряд дополнила яркая обувь: желтые туфли-лодочки на высоком каблуке и с острым носком. Золотистый браслет на руке Хайди делал образ совершенным.

Модель уложила волос волнами и распустила его, зачесав на одну сторону. Также Хайди Клум сделала красивый макияж, накрасив глаза коричневыми тенями, а губы подчеркнув нежно-розовой помадой.