Німецька супермодель Гайді Клум точно знає, як виглядати ефектно. Зірка вкотре розбурхала мережу, вразивши сміливим образом у вбранні з хижацьким принтом.

Відома німецька манекенниця Гайді Клум продовжує диктувати тренди модницям усього світу. Зірка підкорила мережу новим образом. Світлини вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Гайді Клум

Модель позувала за лаштунками знімального майданчику, адже на тлі видно яскраві софіти. Вона постала перед камерою в чорно-білому смугастому в'язаному светрі та коричневих завужених штанах з хижацьким принтом.

Сміливе вбрання доповнило яскраве взуття: жовті туфлі-човники на високих підборах та з гострим носком. Золотистий браслет на руці Гайді робив образ довершеним.

Модель вклала волосся хвильками та розпустила його, зачесавши на один бік. Також Гайді Клум зробила гарний макіяж, нафарбувавши очі коричневими тінями, а губи підкресливши ніжно-рожевою помадою.