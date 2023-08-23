Овен, Рак и Козерог, будьте сегодня особенно осторожными и воздержитесь от рисковых шагов, пишет 24 Канал.

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Овен

Некоторые дела нуждаются в более тщательном планировании и обдуманном подходе. Так что в среду, 23 августа, обратите внимание на детали и не торопитесь с принятием важных решений.

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Рак

Сегодня вам следует быть особенно внимательными в отношениях и взаимодействии с другими людьми. Избегайте конфликтных ситуаций и спекуляций, поскольку они могут привести к негативным последствиям.

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Козерог

Успокойтесь и отложите суету на лучшие времена. Будьте терпеливы и ни в коем случае не спешите что-либо сделать или сказать, хорошо не обдумав все.

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