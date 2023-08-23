Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 августа 2023 для Овнов

Этот день может показаться Овнам достаточно сложным. Придется проявить все свои сильные стороны, чтобы добиться результата.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 августа 2023 для Тельцов

Тельцы сегодня могут силой затащить в конфликт двух близких вам людей. Не соглашайтесь, так ведь вы точно не станете врагом для кого-то из них.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 августа 2023 для Близнецов

Попытайтесь поискать положительные моменты в сложных ситуациях. Если вы сильно устанете сегодня, восстановиться поможет прогулка или физические нагрузки.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 августа 2023 для Раков

Ракам лучше избегать бессодержательных бесед с родней и пустых разговоров. Есть риск попасть в эпицентр скандала, поэтому сохраняйте максимум покоя.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 августа 2023 для Львов

Постарайтесь справиться со всеми важными делами в первой половине дня – это время для этого самое благоприятное.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 августа 2023 для Дев

Вы достаточно активно начнете этот день, но есть риск быстро устать. Чтобы этого не произошло, позвольте себе больше времени на отдых.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 августа 2023 для Весов

Весам вообще не получится сосредоточиться на плодотворной работе. Поэтому лучше всего посвятить день отдыха или занятию, которое получается у вас всегда.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 августа 2023 для Скорпионов

Если вы чувствуете, что руководство не ценит ваши таланты и умения, сегодня удачный день продемонстрировать их еще раз. Наберитесь уверенности.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 августа 2023 для Стрельцов

В этот насыщенный день Стрельцам следует пообщаться с коллегами и товарищами. У вас может возникнуть интересная идея, а поддержка в реализации не помешает.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 августа 2023 для Козерогов

Сегодня Козерогам не нужно куда-то спешить и суетиться. Все получится в том случае, если вы будете получать удовольствие от процесса.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 августа 2023 для Водолеев

Водолеям следует избавиться от воспоминаний и старых мыслей, тянущих их обратно. Лучше подготовьтесь к изменениям, которые скоро войдут в вашу жизнь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 августа 2023 для Рыб

Сегодняшний день способствует разным делам дома. В этот день Рыбам можно заняться уборкой, готовкой и даже ремонтом.