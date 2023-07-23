Так, уже в это воскресенье Козероги и Стрельцы могут получить дополнительную прибыль, пишет 24 Канал. Впрочем, не стоит сразу тратить все деньги.

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Козероги

Родившихся под этим созвездием 23 июля ожидают изменения в финансовом плане. В это воскресенье ваш кошелек точно не будет пустым. Более того, руководитель неожиданно вознаградит за усердную работу.

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Гороскоп для Козерогов

Стрельцы

Представители этих знаков сегодня могут продать вещь, которой долгое время не пользовались. По-видимому, она давно лежит в углу, вероятно, о ней даже забыли. Впрочем, это как раз то, что нужно вашему знакомому, поэтому он готов заплатить хорошие деньги.

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Гороскоп для Стрельцов