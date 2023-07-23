Так, уже цієї неділі Козероги та Стрільці можуть отримати додатковий прибуток, пише 24 Канал. Втім, не варто одразу ж тратити всі гроші.

До речі Дзеркальна дата 23 липня 2023: хто у цей день зустріне своє кохання

Козероги

Народжених під цим сузір'ям 23 липня чекають зміни у фінансовому плані. Цієї неділі ваш гаманець точно не буде порожнім. Ба більше, керівник несподівано винагородить за старанну роботу.

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Гороскоп для Козерогів

Стрільці

Представники цих знаків сьогодні можуть продати річ, якою довгий час не користувалися. Мабуть, вона давно лежить у кутку, ймовірно, про неї навіть забули. Втім, це якраз те, що треба вашому знайомому, тож він готовий заплатити хороші гроші.

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Гороскоп для Стрільців