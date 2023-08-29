Сегодня держитесь как можно дальше от Близнецов, Весов и Скорпионов. У части из них могут возникнуть проблемы. Не давайте советов, если вас не просят, и не конфликтуйте с этими знаками зодиака, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Два знака зодиака, тайны которых скоро рассекретят

Близнецы

Сегодня Близнецам необходима более спокойная и гармоничная атмосфера. Поэтому лучше их не трогать. В противном случае эти люди могут очень рассердиться, что приведет к негативным последствиям.

Гороскоп для Близнецов

Обратите внимание Вы будете поражены: для каких знаков зодиака эта осень станет самой счастливой в жизни

Весы

Обычно спокойные и миролюбивые Весы сегодня могут быть не на шутку раздражены из-за проблем. Не конфликтуйте с ними, а лучше спросите, возможно, этим людям необходима поддержка и помощь. Позже Весы обязательно отблагодарят.

Гороскоп для Весов

Интересно Как ведут себя в отношениях Раки, Львы и Девы

Скорпион

Это самый опасный знак зодиака. Скорпионы уверены в своей правоте, даже если ошибаются. Не конфликтуйте с ними, особенно сегодня. Лучше будьте умнее и отпустите ситуацию, потому что этих людей не убедить.

Гороскоп для Скорпионов