Стрельцы и Рыбы, вам следует быть осторожнее со своим окружением. Уже вскоре некоторые, кого вы считаете близкими, могут рассказать другим ваши тайны, пишет 24 Канал.

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Стрелец

Вскоре "друг" может рассекретить кое-что очень важное о вас. Не корите себя, потому что каждый человек имеет право на ошибку. Зачем вам рядом тот, кто вместо поддержки высмеет и расскажет то, что вы сами пытаетесь так сильно забыть.

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Рыбы

Вам стоит научиться не доверять сокровеннее другим. Дело в том, что уже совсем скоро казалось бы близкий человек может нанести удар в спину. Поэтому будьте осторожны, чтобы в один день не понять, что ваша тайна – больше не тайна, ведь теперь о ней знают все знакомые.

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