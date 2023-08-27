Тельцы, Водолеи и Раки, эта осень будет для вас самой счастливой в жизни. Кто-то встретит любовь, еще кое-кто получит работу мечты, а есть и те, у кого будет успех буквально во всех сферах жизни, пишет 24 Канал.

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Телец

Уже этой осенью вы можете встретить настоящую искреннюю любовь, которая окрыляет и помогает двигаться дальше. Доверьтесь своему сердцу, не переставайте мечтать и главное – оставайтесь собой.

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Водолей

Осень 2023 года принесет вам успех во всем, за что бы ни взялись. Вы сможете приумножить доходы, найти интересное хобби и решить проблемные вопросы, которые долго вас беспокоили. Кстати, в семье возможно пополнение.

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Рак

Уже в сентябре вы неожиданно можете решить, что настало время для саморазвития и начать учиться чему-то новому. Помните, что важна не только теория, но и практика. Поэтому отрабатывайте свои знания. Может поступить очень интересное предложение по работе. Настройтесь на финансовый успех.

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