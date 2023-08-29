Сьогодні тримайтеся якомога далі від Близнюків, Терезів і Скорпіонів. У частини з них можуть виникнути проблеми. Не давайте порад, якщо вас не просять, і не конфліктуйте з цими знаками зодіаку, пише 24 Канал.

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Близнюки

Сьогодні Близнюкам необхідна більш спокійна та гармонійна атмосфера. Тому краще їх не чіпати. В іншому випадку ці люди можуть дуже розгніватися, що призведе до негативних наслідків.

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Терези

Зазвичай спокійні та миролюбні Терези сьогодні можуть бути не на жарт роздратовані через проблеми. Не конфліктуйте з ними, а краще спитайте, можливо, цим людям необхідна підтримка та допомога. Згодом Терези обов'язково віддячать.

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Скорпіон

Це найнебезпечніший знак зодіаку. Скорпіони впевнені у своїй правоті, навіть якщо помиляються. Не конфліктуйте з ними, особливо сьогодні. Краще будьте розумнішими та відпустіть ситуацію, бо цих людей не переконати.

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