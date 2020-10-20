Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года, обещает Стрельцам насыщенный приключениями день. А вот Весам придется изрядно попотеть на работе. Читайте гороскоп на 20 октября 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи советуют сегодня сконцентрировать свое внимание на будущем. Правильные мысли помогут вам лучше наладить свою жизнь. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Овнов

Получив заманчивое предложение новой работы, не спешите соглашаться – сначала узнайте, что от вас потребуется, а также какие именно профессиональные обязанности вам придется выполнять.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Тельцов

Как бы ни складывались обстоятельства, не впадайте в уныние и отчаяние. Не пройдет и нескольких часов, как все изменится к лучшему.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Близнецов

Ваша дипломатичность часто играет с вами злую шутку. Сегодня надо дать отпор – пусть люди увидят, что вы можете постоять за себя.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Раков

Раздражение, которое вы будете испытывать по любому поводу, включая мужа и детей, никакого отношения к ним иметь не будет. Постарайтесь не выплескивать на них всю свою злость.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Львов

Лучший способ избавиться от плохого настроения – физическая нагрузка. Легкая усталость, которую вы получите, не оставит места для плохих мыслей и негативных эмоций.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Дев

Не стоит воевать за справедливость, вступаясь за человека, которого, как вам кажется, незаслуженно обидели. Он сам в состоянии постоять за себя, а вас потом еще и обвинят в том, что произошло.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Весов

Сегодня Весам придется попотеть на работе. В этот день вы можете заключать сделки, в будущем они принесут вам хороший результат. Также постарайтесь провести вечер со своей семьей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Скорпионов

Астрологи рекомендуют Скорпионам дать себе возможность отдохнуть и перестать думать о сложностях. Постарайтесь концентрировать внимание только на позитиве.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Стрельцов

Звезды обещают Стрельцам насыщенный приключениями день. Не бойтесь ничего и смело двигайтесь вперед. Никто не должен испортить вам настроение.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Козерогов

Козерогам следует сконцентрироваться на своей работе. В последнее время, вы устаете и это негативно влияет на результат. Обратите внимание на состояние своего здоровья и если почувствуете недомогание – обратитесь к врачу.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Водолеев

Водолеям необходимо отдохнуть. Перестаньте думать о работе или делах и просто наслаждайтесь жизнью. Вам необходимо больше отдыхать и проводить время активно.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 октября 2020 для Рыб

Рыбам следует разобраться с проблемой, которая давно их беспокоит. Это поможет вам наладить свою жизнь в будущем.