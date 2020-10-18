Гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 для всех знаков Зодиака, предусматривает удачный период для осуществления дел. Многих представителей знаков Зодиака ждут приятные известия. Читайте гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 для Овна

На этой неделе перед вами будет возникать дилемма "хочу – не хочу", вы будете колебаться при каждом деле, за которое будете браться. Для того, чтобы понять, чем именно вы хотите заниматься, составьте план дел и четко выполняйте все по порядку.

В понедельник будьте максимально осторожными со своими словами. Выполните все обещанное, чтобы не подорвать доверие своих близких. Если вы не успеваете чего-то сделать – попросите помощи у близких.

Суббота – отличный день для генеральной уборки. Если вы давно хотели сделать дома перестановку вещей, можете смело воплощать задуманное в реальность.

Благоприятный день: 21 октября

Неблагоприятный день: 19 октября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 для Тельца

Любые задания на этой неделе Тельцам будут даваться очень легко. Однако вам стоит уделить внимание своему сну. Если вы несколько дней подряд не можете заснуть, это свидетельствует о тревожных симптомах. Возможно, вам стоит больше отдыхать и не брать все близко к сердцу.

В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах, потому что это может спровоцировать лишние конфликты. Попробуйте отбросить хаос, который происходит в вашей голове. Если вы очистите свои мысли и четко распишете дела на бумаге – все нормализуется.

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В питании отдайте предпочтение свежим овощам и фруктам. В выходные лучше отказаться от алкоголя (или уменьшить его количество). Это положительно скажется на вашем самочувствии, а также убережет от необдуманных поступков.

Благоприятный день: 24 октября

Неблагоприятный день: 23 октября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 для Близнецов

Близнецов на этой неделе ждет приятное известие. Даже несмотря на то, что вы находитесь дома и никуда не выходите, совсем скоро вы сможете восстановить отношения с подругой или другом, с которыми ранее потеряли связь.

Не стоит покидать дом каждый день и выходить на улицу. Рекомендуется составить список продуктов и закупиться в супермаркете на целую неделю. Дома придумайте себе занятия, к которым раньше не доходили руки.

Что касается работы, то на этой неделе вам придется принимать важные решения. Обратите внимание, улучшить ваше материальное состояние пока не удастся. Поэтому примите это как должное, а если вам не хватает средств – попробуйте немного сэкономить.

В семейной жизни не участвуйте в конфликтах, которые вас не касаются, и следите за своими словами. Вы можете высказаться очень резко в отношении близкого вам человека и будете долго об этом сожалеть.

Благоприятный день: 21 октября

Неблагоприятный день: 22 октября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 для Рака

Эта неделя для вас будет тяжелой и утомительной, ведь на вас свалятся очень много дел по работе и в личной жизни. Однако уже к четвергу вам удастся все решить и избавиться от бремени невыполненных дел.

Главный акцент этой недели сделайте на духовный рост и обучение. Во вторник займитесь своими финансами и начните экономить. Сэкономленные средства вам понадобятся уже совсем скоро.

Совет этой недели – беречь спокойствие в любой непонятной ситуации. Время на раздумья пойдет вам лишь на пользу. Если вы захотите сменить место работы, то звезды этому успешно будут способствовать.

Благоприятный день: 25 октября

Неблагоприятный день: 23 октября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 для Льва

Приоритетом новой недели станет правильное планирование времени на работе и дома. Стоит избежать ненужных поездок и встреч. Вам нужно быть более самостоятельным в принятии решений, что станет вашей маленькой победой.

Новая неделя подарит вам личностное развитие через творческую активность. Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Поэтому попробуйте посвятить несколько дней только себе и любому виду творчества.

В среду откажитесь от чужих и необязательных дел. В пятницу вы сможете решить самые острые и важные проблемы.

Благоприятный день: 21 октября

Неблагоприятный день: 22 октября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 для Девы

На этой неделе избегайте шумных компаний и проведите время наедине со своей второй половинкой. Вам изрядно нужно использовать это время на спокойствие и тишину, чтобы расставить приоритеты и определиться, куда двигаться в жизни дальше.

Уделяйте больше времени своему партнеру и попробуйте откровенно поговорить о ваших перспективах. Только так вы сможете достичь компромисса и понять, есть ли у вас вместе будущее. Но при том уберегайте отношения от вмешательства посторонних людей, а особенно родственников.

На работе вам нужно быть более настойчивым и достигать поставленных целей. Не отказывайтесь от своих идей и планов, доведите все до логического конца. От высокого темпа работы и большого количества нерешенных задач у вас будет "кипеть" мозг, но соберите себя в руки и, спустя некоторое время, вы себя только поблагодарите.

Старайтесь не думать об этом не очень простом периоде. Вам придется много работать, не исключено, что один из выходных вы проведете именно на работе. Но это принесет свои плоды в будущем, возможно, в виде повышения.

Благоприятный день: 24 октября

Неблагоприятный день: 22 октября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 для Весов

Весам стоит взять отпуск хотя бы на несколько дней. Ваша раздражительность и усталость связаны с тем, что у вас нет времени на отдых и личные дела. Обдумайте все свои обязанности на работе и дома и избавьтесь от ненужного.

В начале недели могут возникнуть мелкие ссоры и конфликты, не откладывайте их в долгий ящик, а сразу решайте. Во время ссор не поднимайте голос и не переходите на оскорбления. Это касается как работы, так и личной жизни. Любые невзгоды могут негативно повлиять на ваше положение и отношения.

В четверг внимательно смотрите за своими вещами – есть большой риск попасть на мошенников, потерять ценные вещи или деньги. Поэтому лишний раз не выходите из дома с вещами, за которые вы больше всего переживаете. Встречи и свидания лучше устраивать на выходных, но главное – не в пятницу. Этот день будет трудным и разговор вам будет даваться очень тяжело.

Благоприятный день: 20 октября

Неблагоприятный день: 25 октября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 для Скорпиона

Новая неделя для Скорпионов окажется достаточно удачной во всех сферах жизни. Вас ожидает много общения с интересными людьми и приятные новости от ваших близких и родственников. На работе попробуйте проявить максимум настойчивости и решительности. Таким образом вы сможете завоевать доверие коллег и руководства.

Середина недели благоприятна для встреч с друзьями, особенно, если вы уже давно не виделись. В личной жизни также не будьте пассивными. Не забывайте напоминать вашему партнеру о своих чувствах. Если у вас сложный период в отношениях – то во второй половине недели попробуйте завести серьезный разговор, он будет иметь весьма позитивные последствия для вас обоих.

Если у вас будет свободное время, обязательно устройте какую-либо физическую нагрузку. Это может быть поход в тренажерный зал или же просто долгая прогулка. С алкоголем на выходных – будьте очень осмотрительными, ведь это может принести негативные последствия.

Благоприятный день: 20 октября

Неблагоприятный день: 25 октября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 для Стрельца

Астрологи рекомендуют Стрельцам отложить важные дела на потом, ведь на этой неделе не самое благополучное время для воплощения задуманного. Чтобы немного выйти из привычной вам зоны комфорта, рекомендуется сменить обстановку, одеться в несвойственный вам стиль и познакомиться с интересными людьми.

Сконцентрируйтесь на тех задачах, которые не требуют важных решений. Если вам не хватает средств на нужды, постарайтесь немножко экономить, впрочем не одалживайте ни у кого денег, потому что можете забрать негативную энергетику.

Судьба подарит вам новые возможности: будьте внимательными и не пренебрегайте событиями, которые должны произойти в вашей жизни. Перемены в жизни помогут вам отбросить весь негатив и откроют новый путь к развитию.

Благоприятный день: 23 октября

Неблагоприятный день: 25 октября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 для Козерога

Неделя у Козерогов начнется сразу с дел, однако астрологи не рекомендуют планировать важные дела, подписывать документы и оформлять договоры. Вечером лучше отказаться от любых встреч или свидания. Рекомендуется это время уделить саморазвитию, а отдых планировать на выходные.

Астрологи также рекомендуют сдерживать эмоции и гнев. Вам стоит направить энергию в нужное русло с важными целями и задачами. У вас есть все шансы стать на шаг ближе к своей мечте, если вы будете уделять ежедневно этому внимание.

Выходные проведите гармонично, балансируя между отдыхом и нагрузками. Именно в таком случае вы будете довольны собой и теми делами, которые вам удалось выполнить.

Благоприятный день: 21 октября

Неблагоприятный день: 19 октября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 для Водолея

Новая неделя для Водолеев может показаться непредсказуемой. У вас могут возникнуть проблемы в семье и на работе. Не переживайте, через некоторое время все пройдет. Будьте сдержанными и не развивайте конфликт.

В начале недели работа будет идти хорошо, вам будет все по силам. Вы будете очень романтичными и, возможно, у вас улучшатся отношения с вашей второй половинкой. Не тратьте время на пустые разговоры о прошлом. Впереди вас ждет светлое и счастливое будущее.

Откажитесь на некоторое время от сладостей, газированных напитков, жирной и жареной пищи, чипсов и майонезов.

Благоприятный день: 24 октября

Неблагоприятный день: 20 октября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 для Рыб

После затяжных выходных, новая неделя подарит Рыбам тягу к новым знаниям. Вся информация будет хорошо усваиваться, а новое дело будет приносить удовольствие. Все нагрузки, которые будут падать вам на плечи, вы будете с легкостью преодолевать. Звезды будут способствовать осуществлению всех ваших желаний, поэтому запишите в блокноте все цели, которых вы хотите достичь.

Если вы находитесь в ссоре с любимым человеком, то новая неделя – отличный повод, чтобы понять, что именно вам нужно от этих отношений. На выходных рекомендуется активно проводить время. Постоянное движение поможет вам выйти из зоны комфорта и избавиться от моральных нагрузок.

В воскресенье выделите час свободного времени только на себя. Подумайте, чем бы вы хотели заниматься, какие у вас есть мечты, как их достичь и что для этого надо сделать.

Благоприятный день: 23 октября

Неблагоприятный день: 21 октября