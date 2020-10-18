Гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня 2020 для всіх знаків Зодіаку, передбачає вдалий період для здійснення справ. На багатьох представників знаків Зодіаку чекають приємні звістки. Читайте гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня 2020 для Овна

Цього тижня перед вами виникатиме дилема "хочу – не хочу", ви будете вагатися при кожній справі, до якої будете братися. Для того, аби зрозуміти, чим саме ви хочете займатися, складіть план справ і чітко виконуйте все за порядком.

У понеділок будьте максимально обережними зі своїми словами. Виконайте все обіцяне, щоб не підірвати довіру своїх близьких. Якщо ви не встигаєте чогось зробити – попросіть допомоги у близьких.

Субота – чудовий день для генерального прибирання. Якщо ви давно хотіли зробити вдома перестановку речей, можете сміливо втілювати задумане в реальність.

Сприятливий день: 21 жовтня

Несприятливий день: 19 жовтня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня 2020 для Тельця

Будь-які завдання цього тижня Тельцям будуть даватися дуже легко. Однак вам варто приділити увагу своєму сну. Якщо ви декілька днів поспіль не можете заснути, це свідчить про тривожні симптоми. Можливо, вам варто більше відпочивати і не брати все близько до серця.

Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, бо це може спровокувати зайві конфлікти. Спробуйте відкинути хаос, який відбувається у вашій голові. Якщо ви очистите свої думки і чітко розпишете справи на папері – все внормується.

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В харчуванні віддайте перевагу свіжим овочам та фруктам. На вихідних краще відмовитись від алкоголю (або зменшити його кількість). Це позитивно позначиться на вашому самопочутті, а також вбереже від необдуманих вчинків.

Сприятливий день: 24 жовтня

Несприятливий день: 23 жовтня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня 2020 для Близнюків

На Близнюків цього тижня чекає приємна звістка. Навіть попри те, що ви знаходитеся вдома і нікуди не виходите, зовсім скоро ви зможете відновити стосунки з подругою чи другом, з якими раніше втратили зв'язок.

Не варто покидати дім кожного дня і виходити на вулицю. Рекомендується скласти список продуктів і закупитися в супермаркеті на цілий тиждень. Вдома придумайте собі заняття, до яких раніше не доходили руки.

Що стосується роботи, то цього тижня вам доведеться приймати важливі рішення. Зверніть увагу, покращити ваш матеріальний стан поки що не вдасться. Тому сприйміть це як належне, а якщо вам не вистачає коштів – спробуйте трішки зекономити.

В сімейному житті не беріть участі в конфліктах, які вас не стосуються, та слідкуйте за своїми словами. Ви можете висловитися дуже різко щодо близької вам людини і будете довго про це шкодувати.

Сприятливий день: 21 жовтня

Несприятливий день: 22 жовтня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня 2020 для Рака

Цей тиждень для вас буде важким та виснажливим, адже на вас зваляться дуже багато справ по роботі та в особистому житті. Проте вже до четверга вам вдасться все вирішити та позбутися тягаря невиконаних справ.

Головний акцент цього тижня зробіть на духовне зростання та навчання. У вівторок займіться своїми фінансами та почніть заощаджувати. Зекономлені кошти вам знадобляться вже зовсім скоро.

Порада цього тижня – берегти спокій у будь-якій незрозумілій ситуації. Час на роздуми піде вам лише на користь. Якщо ви захочете змінити місце роботи, то зорі цьому успішно сприятимуть.

Сприятливий день: 25 жовтня

Несприятливий день: 23 жовтня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня 2020 для Лева

Пріоритетом нового тижня стане правильне планування часу на роботі і вдома. Варто уникнути непотрібних поїздок та зустрічей. Вам потрібно бути більше самостійним у прийнятті рішень, що стане вашою маленькою перемогою.

Новий тиждень подарує вам особистісний розвиток через творчу активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Тож спробуйте присвятити кілька днів лише собі та будь-якому виду творчості.

У середу відмовтеся від чужих і необов'язкових справ. У п'ятницю ви зможете вирішити найгостріші та найважливіші проблеми.

Сприятливий день: 21 жовтня

Несприятливий день: 22 жовтня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня 2020 для Діви

Цього тижня уникайте галасливих компаній та проведіть час наодинці зі своєю другою половинкою. Вам неабияк потрібно використати цей час на спокій та тишу, щоб розставити пріоритети та визначитись, куди рухатись в житті далі.

Приділяйте більше часу своєму партнерові та спробуйте відверто поговорити про ваші перспективи. Лише так ви зможете досягнути компромісу та зрозуміти, чи є у вас разом майбутнє. Але при тому уберігайте стосунки від втручання сторонніх людей, а особливо родичів.

На роботі вам потрібно бути більш наполегливим та досягати поставлених цілей. Не відмовляйтеся від своїх ідей та планів, доведіть все до логічного кінця. Від шаленого темпу роботи та кількості невирішених завдань у вас "кипітиме" мозок, але зберіть себе в руки і, через деякий час, ви собі лише подякуєте.

Намагайтеся не думати про цей не дуже простий період. Вам доведеться багато працювати, не виключено, що один із вихідних ви проведете саме на роботі. Але це принесе свої плоди в майбутньому, можливо, у вигляді підвищення.

Сприятливий день: 24 жовтня

Несприятливий день: 22 жовтня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня 2020 для Терезів

Терезам варто взяти відпустку хоча б на декілька днів. Ваша дратівливість та втома – пов'язані з тим, що ви не маєте часу на відпочинок та особисті справи. Обдумайте всі свої обов'язки на роботі та вдома і позбавтесь від непотрібного.

На початку тижня можуть виникнути дрібні сварки та конфлікти, не відкладайте їх у довгий ящик, а одразу вирішуйте. Під час сварок не піднімайте голос та не переходьте на образи. Це стосується як і роботи, так і особистого життя. Будь-які негаразди можуть негативно вплинути на ваше положення та стосунки.

У четвер уважно дивіться за своїми речами – є великий ризик потрапити на шахраїв, втратити цінні речі чи гроші. Тож зайвий раз не виходьте з дому з речами, за які ви найбільше переживаєте. Зустрічі та побачення краще влаштовувати на вихідних, але головне – не в п'ятницю. Цей день буде важким і розмова вам буде даватись дуже важко.

Сприятливий день: 20 жовтня

Несприятливий день: 25 жовтня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня 2020 для Скорпіона

Новий тиждень для Скорпіонів виявиться досить вдалим у всіх сферах життя. На вас очікує багато спілкування з цікавими людьми та приємні новини від ваших близьких та родичів. На роботі спробуйте проявити максимум наполегливості та рішучості. Таким чином ви зможете завоювати довіру колег та керівництва.

Середина тижня сприятлива для зустрічей із друзями, особливо, якщо ви вже давно не бачились. В особистому житті також не будьте пасивними. Не забувайте нагадувати вашому партнеру про свої почуття. Якщо у вас складний період в стосунках – то в другій половині тижня спробуйте завести серйозну розмову, вона буде мати досить позитивні наслідки для вас обох.

Не забувайте про своє здоров'я. Якщо у вас буде вільний час, обов’язково влаштуйте будь-яке фізичне навантаження. Це може бути похід в тренажерний зал або ж просто довга прогулянка. З алкоголем на вихідних – будьте дуже обачними, адже це може принести негативні наслідки.

Сприятливий день: 20 жовтня

Несприятливий день: 25 жовтня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня 2020 для Стрільця

Астрологи рекомендують Стрільцям відкласти важливі справи на потім, адже цього тижня не найбільш благополучний час для втілення задуманого. Щоб трохи вийти зі звичної вам зони комфорту, рекомендується змінити обстановку, одягнутися у непритаманний вам стиль та познайомитися з цікавими людьми.

Сконцентруйтеся на тих завданнях, які не потребують важливих рішень. Якщо вам не вистачає коштів на потреби, постарайтеся трішки економити, втім не позичайте ні в кого грошей, бо можете забрати негативну енергетику.

Доля подарує вам нові можливості: будьте уважними і не нехтуйте подіями, які мають статися у вашому житті. Зміни у житті допоможуть вам відкинути увесь негатив і відкриють новий шлях до розвитку.

Сприятливий день: 23 жовтня

Несприятливий день: 25 жовтня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня 2020 для Козерога

Тиждень у Козерогів розпочнеться одразу зі справ, однак астрологи не рекомендують планувати важливі справи, підписувати документи та оформлювати договори. Ввечері краще відмовитися від будь-яких зустрічей чи побачення. Рекомендується цей час приділити саморозвитку, а відпочинок планувати на вихідні.

Астрологи також рекомендують стримувати емоції та гнів. Вам варто направити енергію в потрібне русло з важливими цілями та задачами. У вас є всі шанси стати на крок ближче до своєї мрії, якщо ви будете приділяти щодня цьому увагу.

Вихідні проведіть гармонійно, балансуючи між відпочинком та навантаженнями. Саме в такому випадку ви будете задоволені собою та тими справами, які вам вдалося виконати.

Сприятливий день : 21 жовтня

Несприятливий день: 19 жовтня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня 2020 для Водолія

Новий тиждень для Водолііїв може видатися непередбачуваним. У вас можуть виникнути проблеми в сім'ї та на роботі. Не переживайте, через деякий час все минеться. Будьте стриманими та не розвивайте конфлікт.

На початку тижня робота буде йти добре, вам буде все під силу. Ви будете дуже романтичними і, можливо, у вас покращаться стосунки з вашою другою половинкою. Не витрачайте час на пустопорожні розмови про минуле. Попереду вас чекає світле та щасливе майбутнє.

На вихідних подбайте про своє здоров'я. Відмовтеся на деякий час від солодощів, газованих напоїв, жирної та смаженої їжі, чипсів та майонезів.

Сприятливий день: 24 жовтня

Несприятливий день: 20 жовтня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 19 – 25 жовтня 2020 для Риб

Після затяжних вихідних, новий тиждень подарує Рибам тягу до нових знань. Уся інформація буде добре засвоюватися, а нова справа буде приносити задоволення. Усі навантаження, які будуть падати вам на плечі ви будете з легкістю долати. Зірки будуть сприяти здійсненню всіх ваших бажань, тож занотуйте в блокноті всі цілі, яких ви хочете досягнути.

Якщо ви перебуваєте у сварці з коханою людиною, то новий тиждень – чудова нагода, щоб зрозуміти, що саме вам потрібно від цих стосунків. На вихідних рекомендується активно проводити час. Постійний рух допоможе вам вийти із зони комфорту і позбутися від моральних навантажень.

У неділю виділіть годину вільного часу лише на себе. Подумайте, чим би ви хотіли займатися, які у вас є мрії, як їх досягнути та що для цього треба зробити.

Сприятливий день: 23 жовтня

Несприятливий день: 21 жовтня