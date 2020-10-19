Эта неделя принесет немало неожиданных сюрпризов в любовную жизнь некоторых знаков Зодиака, которые могут изменить ваши отношения навсегда. Как сложатся отношения с партнером – читайте гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 года для всех знаков Зодиака.

24 канал собрал важную информацию о том, чего разным знакам Зодиака ждать в любовной жизни на этой неделе.

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Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 года для Овна

Любовная жизнь Овнов на этой неделе улучшится, если вы сделаете правильные шаги в своих отношениях. Поэтому отложите свое эго и уделите время своему партнеру. Любые дела вместе только сблизят вас. Наслаждайтесь приятными моментами друг с другом.

А одинокие Овны в ближайшие дни проведут несколько прекрасных моментов с людьми, которые вам нравятся. Но будьте осторожны и не поддавайтесь каждой эмоциям – тщательно выбирайте кандидатов на свое сердце.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 года для Тельца

Тельцы могут чувствовать напряжение из-за некоторых вещей, поэтому не стесняйтесь поговорить об этом со своим партнером. Тогда вы сможете найти компромисс и избежать разногласий, которые отдаляют вас друг от друга.

Зато одинокие Тельцы познакомятся с новыми людьми на этой неделе, вам во всем поможет ваше обаяние и удача. Но будьте собой.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 года для Близнецов

Близнецам на этой неделе стоит быть осторожными и не делать то, что вам партнер может понять неправильно. Не позволяйте вашим внутренним сомнениям создавать конфликты в паре. Больше доверяйте друг другу и создайте романтику.

Одинокие Близнецы должны вести себя осторожно, когда встречают новых людей. Не спешите открываться и сразу создавать новые отношения, если вы не готовы.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 года для Рака

Раки на этой неделе благодаря своему обаянию смогут приблизиться к своему партнеру и укрепить ваши отношения. Скажите своему партнеру, что счастливы вместе и любите его/ее. Ваше настроение поможет вам обоим развлечься.

Одинокие Раки должны отпустить свое прошлое. Новые знакомства позволят вам почувствовать "бабочек в животе". Вы станете счастливы в новых отношениях.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 года для Льва

Львы на этой неделе получат возможность исправить некоторые проблемы в отношениях, и это принесет вам определенное спокойствие. Попробуйте улучшить свои отношения с партнером. Для этого можно устроить романтическое свидание. Даже обычный просмотр фильма может вас сблизить.

А одинокие Львы в ближайшие дни получат много новых знакомств. Веселитесь как можно больше и не беспокойтесь о своем одиночестве. Все придет со временем.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 года для Девы

Дев беспокоит многие вещи в отношениях, и на этой неделе вы сможете наконец все решить. Главное – начать. Сделайте все, чтобы сблизиться со своим партнером. Поэтому устроите откровенный разговор – поделитесь с любимым человеком своими мыслями или проблемами.

Зато одинокие Девы могут познакомиться с интересным человеком. Итак, вы прекрасно проведете время и не пожалеете о встрече или свидании.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 года для Весов

Весам на этой неделе стоит вести себя осторожнее и не проявлять негативные эмоции к своему партнеру. Поговорите с ними о том, что касается вас обоих. Найдите для себя совместные занятия и попробуйте стать ближе друг к другу.

Одинокие Весы в близкие дни познакомятся с новыми людьми. Один из них может вам понравиться и в будущем стать вашей второй половинкой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 года для Скорпиона

Скорпионам стоит выяснить некоторые вещи в своей голове, касающиеся чувств к партнеру. Улучшайте свои отношения, делайте их лучше и крепче и не приносите ничего из прошлого в свои нынешние отношения.

Одинокие Скорпионы получат волшебные знакомства. Но изменится ли ваша одинокая жизнь и найдете ли вы своего человека – зависит от вас.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 года для Стрельца

На этой неделе Стрельцы примут важные решения, которые касаются ваших отношений. Очень хорошо подумайте, заявляя что-то своему партнеру. Будьте искренними и открытыми друг к другу и чаще признавайтесь в любви.

Одиноких Стрельцов в приближающуюся неделю будет преследовать успех. Вы сами управляете своей жизнью и временем. Поэтому звезды принесут вам что-то хорошее.

Козерог (22 декабря-20 января)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 года для Козерога

Отношения Козерогов на этой неделе будут на высоте: у вас будут прекрасные и приятные моменты со второй половинкой. Не позволяйте рутине вашей повседневной жизни создать дистанцию между вами. На время отложите любовные проблемы и просто побудьте счастливыми друг с другом.

Одинокие Козероги должны определить приоритеты в своей личной жизни и приложить больше усилий, чтобы изменить свою любовную жизнь.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 года для Водолея

Водолеям на этой неделе нужно быть осмотрительными и не ссориться со второй половинкой. Ведь определенная напряженность между вами может навредить отношениям. Лучше забудьте про все плохое и проведите вечер вместе. Ведь и вправду любите друг друга.

Одинокие Водолеи заведут несколько интересных и новых знакомств. Поэтому чаще выходите из дома и получайте удовольствие от своей свободы.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 октября 2020 года для Рыб

Рыбы на этой неделе могут улучшить свои отношения. Удача будет на вашей стороне и вы сможете решить все недоразумения с партнером. Будьте открытыми и не бойтесь рассказать свои страхи любимому человеку. И выражайте свою любовь, ведь он/она вас всегда поддерживает.

А одинокие Рыбы должны найти выход из тяжелой ситуации. Сейчас вам лучше не впускать бывшего партнера в свою жизнь. Ведь вскоре вы встретите очень увлекательную человека, с которым у вас сложатся романтические отношения.