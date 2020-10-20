Гороскоп на сьогодні, 20 жовтня 2020 року, обіцяє Стрільцям насичений на пригоди день. А от Терезам доведеться неабияк попітніти на роботі. Читайте гороскоп на 20 жовтня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи радять сьогодні сконцентрувати свою увагу на майбутньому. Правильні думки допоможуть вам краще налагодити своє життя. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 жовтня 2020 для Овнів

Отримавши привабливу пропозицію нової роботи, не поспішайте погоджуватися – спочатку дізнайтесь, що від вас буде потрібно, а також, які саме професійні обов'язки вам доведеться виконувати.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 жовтня 2020 для Тельців

Як би не складалися обставини, не впадайте в зневіру та відчай. Не мине й кількох годин, як все зміниться на краще.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 жовтня 2020 для Близнюків

Ваша дипломатичність часто грає з вами у злий жарт. Оточення вважає, що вас можна безкарно зачіпати. Сьогодні треба дати їм відсіч – хай побачать, що ви можете постояти за себе.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 жовтня 2020 для Раків

Роздратування, яке ви будете відчувати з будь-якого приводу, включаючи чоловіка і дітей, жодного стосунку до них не матиме. Постарайтеся не виплескувати на них усю свою злість.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 жовтня 2020 для Левів

Найкращий спосіб позбутися поганого настрою – фізичне навантаження. Легка втома, яку ви отримаєте, не залишить місця для поганих думок і негативних емоцій.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 жовтня 2020 для Дів

Не варто воювати за справедливість, вступаючись за людину, яку, як вам здається, незаслужено образили. Вона сама в змозі постояти за себе, а вас згодом ще й звинуватять у тому, що сталося.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 жовтня 2020 для Терезів

Сьогодні Терезам доведеться попітніти на роботі. У цей день ви можете укладати угоди, в майбутньому вони принесуть вам хороший результат. Також постарайтеся провести вечір зі своєю сім'єю.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 жовтня 2020 для Скорпіонів

Астрологи рекомендують Скорпіонам дати собі можливість відпочити і перестати думати про складнощі. Постарайтеся концентрувати увагу тільки на позитиві.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 жовтня 2020 для Стрільців

Зорі обіцяють Стрільцям насичений на пригоди день. Не бійтеся нічого і сміливо рухайтеся вперед. Ніхто не повинен зіпсувати вам настрій.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 жовтня 2020 для Козерогів

Козерогам слід сконцентруватися на своїй роботі. Останнім часом, ви втомлюєтеся і це негативно впливає на результат. Зверніть увагу на стан свого здоров'я і якщо відчуєте нездужання – зверніться до лікаря.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 жовтня 2020 для Водоліїв

Водоліям необхідно відпочити. Перестаньте думати про роботу або справи і просто насолоджуйтеся життям. Вам необхідно більше відпочивати і проводити час активно.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 жовтня 2020 для Риб

Рибам слід розібратися з проблемою, яка давно їх турбує. Це допоможе вам налагодити своє життя в майбутньому.