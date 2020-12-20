Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2020 года, прогнозирует для Дев замечательные возможности, которые подарит судьба. Для Стрельцов сутки сулят серьезные перемены. Читайте гороскоп на 20 декабря 2020 для всех знаков зодиака далее в материале.

В эти сутки стоит положиться на свою интуицию и принимать то, что принесет жизнь. Стоит действовать спонтанно и не бояться неизвестного. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Овнов

Сегодня Овнам удастся найти время для отдыха и радости. В веселой атмосфере можно отпраздновать небольшие победы. Вероятно, что вас пригласят на важное социальное или семейное событие.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Тельцов

Непредвиденный ход событий может расстроить Тельцов. Вероятные провалы в планах. Впрочем, уравновесит неудачи опыт, который впоследствии удастся применить как можно лучше.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Близнецов

Сегодня Близнецы могут получить провокационную информацию или попасть в трудный разговор. Возможны бестактные действия со стороны других, что добавит хлопот всем.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Раков

Творческая аура придаст сил Ракам сегодня. Вы обязательно сможете что-то изменить, понять или осуществить. Заботьтесь о своих потребностях и наслаждайтесь жизнью.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Львов

Сегодня Львы могут столкнуться с чем-то, что до сих пор было для них трудным и непонятным. Постарайтесь заручиться поддержкой человека, который обычно вдохновляет вас.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Дев

Сегодня судьба покажет вам, что вы гораздо сильнее, чем думаете. Обратите внимание на удивительные возможности, которые откроются перед вами в будущем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Весов

В эти сутки вы почувствуете необходимость двигаться дальше. Не позволяйте, чтобы что-то отвлекало вас от правильного пути.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Скорпионов

Будьте готовы к творческим идеям и помните, что каждое ваше действие имеет шансы на успех. Берегите свое тело и используйте все, что заставит вас почувствовать себя наполненным положительной энергией.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Стрельцов

Сутки сулят серьезные перемены в жизни и совершенно новые ситуации. Делайте вдумчивые суждения о своей жизни и принимайте осознанные решения. Откажитесь от того, в чем вы сомневаетесь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Козерогов

Хорошо подготовьтесь к вызовам, стоящим перед вами. И хоть всегда можно найти себе оправдание – звезды советуют сегодня больше не лениться.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Водолеев

В этот день может возникнуть ситуация, в которой вам придется сделать важный выбор. Заранее убедитесь, что вы проанализировали свое решение и приняли его взвешенно.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 декабря 2020 для Рыб

Держитесь крепко, потому что дела ускорятся. Вы, вероятно, освободитесь от того, что вас ограничивает, и будете двигаться вперед к воплощению своих идей.