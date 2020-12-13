Гороскоп на неделю 14 – 20 декабря для всех знаков Зодиака прогнозирует интересные, насыщенные и важные события. Читайте гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

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Гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 для Овна

У Овнов на этой неделе могут быть изменения на рабочем месте. Вы будете заняты творческим проектом, который вам принесет не только удовольствие, но и неплохое денежное вознаграждение. Овны могут отправиться в деловую поездку, но будьте внимательны к своему здоровью, поскольку риск простудиться очень велик.

В среду попробуйте завершить все важные дела и подумайте над тем, что можно сделать заранее. В четверг, особенно в первой половине дня, астрологи не советуют посещать административные учреждения. Находясь вдали от дома – проявите особую осмотрительность.

Выходные рекомендовано провести с семьей. В субботу вы можете начать реализовывать свои планы. Меньше волнуйтесь, а больше верьте в себя и в то, что у вас все удастся.

Благоприятный день: 16 декабря

Неблагоприятный день: 17 декабря

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 для Тельца

На этой неделе Тельцам придется отстаивать свои взгляды. Держитесь за то, что считаете самым важным, но не отказывайтесь идти на уступки в мелочах. Вам стоит проявить активность в вопросах карьеры.

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В пятницу вас ждет ответственная работа. Этот день не самый удачный для общения с руководством, поэтому если окажетесь "на ковре", постарайтесь не затрагивать в разговоре серьезных тем.

На выходных вам потребуются определенные усилия и уверенность в собственных силах и решениях, чтобы сделать так, как вы себе запланировали. Сосредоточьтесь на самом главном. В субботу не стоит ни с кем выяснять отношения. Воскресенье – благоприятный день для завершения старых дел и для новых интересных начинаний.

Благоприятный день: 15 декабря

Неблагоприятный день: 19 декабря

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 для Близнецов

Близнецам рекомендуют взяться за составление плана на грядущий 2021 год. Разберитесь со своими финансами, желаниями, задачами. Четкое понимание ситуации поможет вам на пути к реализации мечтаний и замыслов.

Для тех, кто из-за высокой занятости работой или учебой пренебрегали личной жизнью, среди недели будет подходящий случай исправить ситуацию. Поговорите искренне с близкими людьми – есть высокая вероятность того, что они встретят ваши откровения положительно и подарят вам заряд тепла и вдохновения.

На выходных постарайтесь провести как можно больше времени вне экрана смартфона, компьютера или телевизора. В субботу вам будет легко предаваться знакомству с новыми людьми.

Благоприятный день: 14 декабря

Неблагоприятный день: 15 декабря

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 для Рака

Ракам стоит пополнить багаж своих профессиональных знаний. Чтобы занять лидерские позиции – необходимо стать дипломатом и не торопить события. Вашему другу или партнеру понадобится помощь, попробуйте не отказывать в ней, даже если вы будете заняты своими делами.

Наиболее благоприятным для вас днем будет вторник, а вот немного не повезет в четверг во второй половине дня. Будьте в этот день особенно внимательными, когда будете заполнять бумаги. Читайте то, что собираетесь подписать. В этот день вы также можете быть эмоционально уязвимыми, попробуйте не взрываться по пустякам.

На выходных Раки будут активными. Вы за 2 дня сможете выполнить множество дел и даже начать новые. В воскресенье полезно найти время для творчества и новых знаний.

Благоприятный день: 20 декабря

Неблагоприятный день: 15 декабря

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 для Льва

Львам стоит на этой неделе подготовиться к принятию серьезных решений. В случае ответственного отношения к делам возникнут новые партнерские отношения и выгодные бизнес-проекты. Не лишним на этой неделе будет позаботиться о здоровье. Добавьте в рацион травяные чаи с успокаивающим эффектом.

Представителям этого знака надо быть очень спокойными и избегать рисков. Хорошо подумайте над тем, есть ли у вас силы и возможность заработать дополнительные деньги. Астрологи советуют уменьшить пыл при общении с родными людьми, в решении проблем учитывать мнение каждого члена семьи.

Выходные стоит провести рядом с родными и близкими людьми. Звезды советуют вам уделить достаточно времени отдыху, ведь из-за усталости Львы будут чувствовать себя не слишком хорошо. Положительные коррективы внесут знакомства с новыми людьми.

Благоприятный день: 17 декабря

Неблагоприятный день: 18 декабря

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 для Девы

Новая неделя для Дев будет максимально плодотворной. Множество важных дел потребуют срочного решения, однако времени на все не будет хватать. Впрочем, расстраиваться не стоит. Главное – выработайте четкий план действий и не позволяйте посторонним вносить в него свои коррективы.

В понедельник Девы будут решать домашние и семейные вопросы. Звезды прогнозируют вам поддержку влиятельного человека в карьерном продвижении или реализации важного дела. В четверг вас могут ждать разочарования. Человек, на которого вы рассчитывали, может вас подвести.

На выходных вы можете отправиться в незапланированное путешествие. Новые эмоции принесут вам невероятный заряд позитива и энергии. Если вы решите заняться активностью, то будьте максимально внимательными из-за максимального риска травматизма.

Благоприятный день: 16 декабря

Неблагоприятный день: 14 декабря

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 для Весов

В первой половине недели займитесь важными делами и масштабными проектами. Этот период будет благоприятен для работы, которая требует терпения, точности и концентрации. В середине недели вы проявите критичность к собственным действиям, поэтому работайте в команде для лучшего результата.

Составьте распорядок и следуйте ему. Выполняйте все пункты и вскоре увидите плоды собственного упорного труда. Общение с людьми и определенная деятельность, на работе или дома, принесет вам положительные эмоции. В конце недели спланируйте романтический уикенд с любимым человеком.

На выходных звезды советуют уделить время личной жизни. Если вы состоите в браке, то приложите усилия, чтобы решить наболевшие вопросы. Астрологи предостерегают не планировать никаких путешествий или активного отдыха. Сейчас не стоит на долго покидать свой дом.

Благоприятный день: 15 декабря

Неблагоприятный день: 16 декабря

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 для Скорпиона

Скорпионам на этой неделе придется "разрываться" между работой и семьей. Вероятно, вы почувствуете, что ваша профессиональная деятельность начинает у вас отнимать больше времени и сил, а семье получается уделять меньше внимания. Помните, что без поддержки семьи вы не сможете далеко продвинуться по карьерной лестнице.

Середина недели – хороший период для укрепления материального благосостояния. Возможно, за весь ваш труд руководство решит наградить вас премией. Скорпионы на этой неделе будут помогать тем, кто рядом, в достижении их цели. Зато вы можете рассчитывать на поддержку в своих делах.

На выходных придется приложить усилия, чтобы избежать напрасной траты времени и энергии. Постарайтесь правильно расставить приоритеты.

Благоприятный день: 14 декабря

Неблагоприятный день: 19 декабря

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 для Стрельца

Неделя обещает быть насыщенной и плодотворной. Стрельцы будут работать без остановки, чтобы иметь достаток. Для развития проекта и ради собственных нужд вам придется брать кредиты и займы. У вас будет отличный тонус и заряд энергии, поэтому работа на этой неделе вам будет удаваться с удовольствием.

Очень много вещей в личной жизни будет зависеть только от вас. Обратите внимание на свое отношение к партнеру, ведь в последнее время ваши интересы вернулись в сторону развития карьеры и самореализации.

На выходных существует вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому стоит посвятить особое внимание своему здоровью. По возможности, выходите из дома и гуляйте на свежем воздухе.

Благоприятный день: 14 декабря

Неблагоприятный день: 19 декабря

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 для Козерога

На Козерогов ждет счастливый период, который будет полон неожиданных приятных событий и удачных стечений обстоятельств. Появится много новых знакомых, которые во многом изменят вашу жизнь. Вы привыкли быть душой компании, всегда находиться в центре внимания, поэтому это сулит вам множество перспектив и выгодных предложений.

На первый план у вас выйдут семейные дела, особенно отношения с близкими. Не забывайте о работе. Придется приложить много сил, чтобы улучшить свое материальное положение, или удержать его на прежнем уровне. Мечты реализуются в виде конкретных деловых предложений.

Подъем в личной жизни положительно повлияет на профессиональный успех. Хорошее настроение поможет продуцировать блестящие идеи, которые будут полезными для дальнейшей карьеры. Идеальная сфера применения сил – ваш дом.

Благоприятный день: 14 декабря

Неблагоприятный день: 20 декабря

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 для Водолея

Не планируйте ничего нового на этой неделе, в частности это касается финансовых дел. Не берите близко к сердцу то, что происходит на работе. Пришло время пересмотреть некоторые запросы и отношения. Если вы влюблены, то вам удастся произвести впечатление на предмет своего обожания.

Старайтесь расширить поле деятельности. Для этого будут все предпосылки: приток физических и творческих сил, новый круг знакомства. Неделя будет достаточно насыщенной, поэтому скучать будет некогда. Беритесь лишь за то, что вам хорошо знакомо, иначе рискуете наделать ошибок.

В конце недели вам удастся воплотить давнюю мечту или открыть для себя новое увлечение. Ваши давние начинания принесут свои плоды – идеи, казавшиеся окружающим нереальными – станут перспективными.

Благоприятный день: 14 декабря

Неблагоприятный день: 15 декабря

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 для Рыб

На этой неделе Рыбы будут черпать энергию из своей работы. Вам будет все удаваться, вас будут хвалить, у вас появятся новые идеи, а также наладятся отношения в семье. Впрочем, вам стоит обратить внимание на то, что довольно часто вы переключаетесь с одной задачи на другую. Астрологи рекомендуют сосредотачиваться лишь на одном деле.

Дома не тратьте время на фильмы и сериалы. У вас есть много планов, которые вы должны воплотить в жизнь, а на это нужно много времени. До конца года осталось не так уж и много. Сделайте все возможное, чтобы вы гордились собой.

Выходные будут хорошим поводом, чтобы встретиться с друзьями. Одинокие Рыбы могут даже найти свою вторую половинку, и, вероятно, отношения очень быстро перерастут в нечто большее и весомее. Не бойтесь знакомиться, но избегайте откровенной болтливости во время первого знакомства.

Благоприятный день: 20 декабря

Неблагоприятный день: 14 декабря