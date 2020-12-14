Новая неделя принесет интересные события для всех знаков зодиака. Кому-то повезет в поиске любви, а другие смогут укрепить свои отношения. Какой будет любовная жизнь всех знаков Зодиака на неделю 14 – 20 декабря 2020 года – читайте любовный гороскоп.

Редакция LifeStyle 24 собрала информацию о том, как сложатся отношения всех знаков Зодиака на этой неделе с их вторыми половинками. Любовный гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 года – читайте в материале.

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Любовный гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 года для Овна

Любовная жизнь Овнов на этой неделе станет еще лучше, вы вместе обретете гармонию и мир. А благодаря страсти и чувственности вы с партнером прекрасно проведете время и почувствуете романтические моменты. В это время не бойтесь сказать главных слов: "Я тебя люблю", это еще больше укрепит ваши отношения.

А одинокие Овны с помощью своего шарма и привлекательности привлекут внимание многих людей. Вы попадете в новые приключения, поэтому получайте удовольствие и пока не думайте о серьезных отношениях.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 года для Тельца

Личная жизнь Тельцов на этой неделе снова будет складываться замечательно. Ваши чувства к партнеру будут такими глубокими, будто вы влюбитесь снова до "бабочек в животе". И в самом деле, сейчас ваши отношения – идеальны, и это делает вас счастливыми и спокойными. К тому же, в начале недели вы весело проведете вместе, это расслабит вас и взбодрит

А одиноким Тельцам не стоит волноваться из-за своего одиночества. Наслаждайтесь своей жизнью, а ваша любовь вас найдет, когда вы об этом перестанете думать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 года для Близнецов

Любовная жизнь Близнецов тоже будет на высшем уровне. Отношения с вашим партнером станут еще лучше. У вас будет откровенный разговор, который наполнит вас спокойствием и счастьем. Расскажите любимому человеку о своих истинных чувствах и поддержке.

Одинокие Близнецы должны лучше за собой ухаживать, чтобы стать еще привлекательнее. Будьте готовы, ведь совсем скоро вы встретите свою вторую половинку.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 года для Рака

Ракам этой недели стоит мягче относиться к своему партнеру и не быть очень требовательными, поскольку это создаст новые проблемы. Будьте очень осторожны, чтобы не создать очередной конфликт. Лучше держите эмоции в себе и не разжигайте вражду между вами, если действительно любите партнера.

А одиноким Ракам надо быть более открытыми и не бояться флиртовать с другими людьми. Это может помочь вам начать новые отношения.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 14 - 20 декабря 2020 года для Льва

На этой неделе ваша любовная жизнь Львов будет складываться замечательно. Ваши отношения будут иметь гармонию и спокойствие. А союз между вами станет еще стабильнее. Проявите любовь к любимому человеку или устройте романтический вечер, чтобы сблизиться друг с другом.

А одинокие Львы в ближайшие дни встретят партнера из своего прошлого. Эта встреча будет довольно милой, но подумайте хорошо перед тем, как снова начинать отношения с этим человеком.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 года для Девы

Девам в своих отношениях надо относиться осторожнее к своему партнеру. Не говорите фраз, которые вы не имеете в виду, потому что впоследствии вы о них пожалеете. Не создавайте дополнительных конфликтов и старайтесь не показывать свои эмоции. Сейчас важно поддержать друг друга, а не устраивать ссору.

А одиноким Девам наконец стоит избавиться от своего одиночества. Вы в ближайшие дни встретите свою вторую половинку, поэтому не стесняйтесь выражать свои истинные чувства. Успех будет на вашей стороне.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 года для Весов

Эта неделя особенно повлияет на любовную жизнь Весов. Вы сможете сблизиться со своим партнером с помощью честного и открытого разговора. Вы вместе решите свои проблемы и проведете замечательный вечер страсти и любви.

А одинокие Весы пересмотрят советскую жизнь и вспомнят отношения с бывшим партнером, увидев свои ошибки. Теперь, когда вы это знаете, вам захочется изменить свою жизнь и появится мысль вернуться к предыдущему партнеру.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 года для Скорпиона

Отношения Скорпионов на этой неделе будут иметь пробелы, но вместе вы сделаете правильные шаги, чтобы заполнить их. Ваш партнер приложит все усилия, чтобы решить все неурядицы вместе с вами. Как бы тяжело в этот момент вам ни было, не отпускайте свою любовь и старайтесь спасти отношения.

А одиноким Скорпионам надо убедиться, что навсегда "закрыли все двери в прошлое" и лишились всего, что делает вам больно. Планируйте новые начинания, которые поднимут вашу самооценку и настроение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 года для Стрельца

Личная жизнь Стрельцов на этой неделе улучшится. Вы сможете сделать все, чтобы быть довольными в жизни. Ваши отношения с любимым человеком станут идеальными, и вы сможете расслабиться и посвятить себя партнеру, выразив свою глубокую любовь и привязанность. Не забудьте сказать, как сильно его/ее любите.

Одинокие Стрельцы в ближайшие дни смогут сделать шаг, чтобы подойти к человеку, который вас давно интересует. Не бойтесь, поскольку они чувствуют к вам взаимность.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 года для Козерога

Козерогам пора вернуться к реальности, где у вас есть определенные проблемы в отношениях. И вам нужно их решить. Поэтому проведите честный разговор со своим партнером и поговорите о том, что вам действительно нужно и что вы должны сделать, чтобы улучшить свои отношения. Тогда вы сможете обрести гармонию и счастье.

А одиноким Козерогам не стоит разочаровываться и сдаваться. Вскоре ваше любовная жизнь изменится, и вы встретите новую и увлекательного человека. Так что просто подождите немного.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 года для Водолея

На этой неделе приоритеты Водолеев изменятся, и вы будете больше делать для своих отношений. Вы сможете провести искренний разговор с партнером по некоторым важным вопросам и сможете укрепить отношения. Кроме того, сейчас стоит избегать ситуаций, которые могут навредить вам обоим. Будьте спокойнее и добрыми к своему любимому человеку, и тогда все будет хорошо.

А одиноким Водолеям надо прекратить бездействие и взять все в свои руки. Никто другой вам не поможет, вы сами строите свою счастливую жизнь. Поэтому делайте первые шаги к отношениям.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 14 – 20 декабря 2020 года для Рыб

Любовная жизнь Рыб способствует вам, вы сможете зажечь огонь в своих отношениях и пережить приятные моменты с партнером. Советуем вам устроить приятный сюрприз для любимого человека. И не позволяйте ссорам повлиять на ваши чувства, не забывайте, что вы любите друг друга.

А любовные жизни одиноких Рыб вскоре изменится благодаря новому знакомству, которое напомнить вашу жизнь любовью и страстью. Живите каждое мгновение, наслаждайтесь и не позволяйте каким-то вещам разрушать ваше настроение.