Гороскоп на сьогодні, 20 грудня 2020 року, прогнозує для Дів чудові можливості, які подарує доля. Для Стрільців доба обіцяє серйозні зміни. Читайте гороскоп на 20 грудня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цю добу варто покластися на свою інтуїцію і приймати те, що принесе життя. Варто діяти спонтанно і не боятися невідомого. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 грудня 2020 для Овнів

Сьогодні Овнам вдасться знайти час для відпочинку та радості. У веселій атмосфері можна відсвяткувати невеликі перемоги. Імовірно, що вас запросять на важливу соціальну чи родинну подію.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 грудня 2020 для Тельців

Непередбачений хід подій може засмутити Тельців. Ймовірні провали у планах. Втім зрівноважить невдачі досвід, які згодом вдасться застосувати якнайкраще.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 грудня 2020 для Близнюків

Сьогодні Близнюки можуть отримати провокаційну інформацію або втрапити у важку розмову. Можливі нетактовні дії зі сторони інших, що додасть клопоту усім.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 грудня 2020 для Раків

Творча аура додасть сил Ракам сьогодні. Ви обов’язково зможете щось змінити, зрозуміти чи здійснити. Дбайте про свої потреби та насолоджуйтесь життям.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 грудня 2020 для Левів

Сьогодні Леви можуть зіткнутися з чимось, що дотепер було для них важким і незрозумілим. Постарайтеся заручитися підтримкою людини, яка зазвичай додає вам натхнення

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 грудня 2020 для Дів

Сьогодні доля покаже вам, що ви набагато сильніші, ніж думаєте. Зверніть увагу на дивовижні можливості, які відкриються перед вами у майбутньому.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 грудня 2020 для Терезів

Цієї доби ви відчуєте необхідність рухатися далі. Не дозволяйте, щоб щось вас відволікало і відвертало вас від правильного шляху.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 грудня 2020 для Скорпіонів

Будьте готові до творчих ідей і пам’ятайте, що кожна ваша дія має шанси на успіх. Бережіть своє тіло і використовуйте все, що змусить вас відчути себе наповненим позитивною енергією.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 грудня 2020 для Стрільців

Доба обіцяє серйозні зміни в житті та абсолютно нові ситуації. Робіть вдумливі судження про своє життя та приймайте усвідомлені рішення. Відмовтеся від того, у чому ви сумніваєтеся.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 грудня 2020 для Козерогів

Добре підготуйтеся до викликів, що стоять перед вами. І хоч завжди можна знайти собі виправдання – зорі радять сьогодні більше не лінуватися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 грудня 2020 для Водоліїв

Цього дня може виникнути ситуація, в якій вам доведеться зробити важливий вибір. Заздалегідь переконайтесь, що ви проаналізували своє рішення і приймаєте його виважено.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 грудня 2020 для Риб

Тримайся міцно, тому що справи пришвидшаться. Ви, ймовірно, звільниться від того, що вас обмежує, і рухатиметесь вперед до втілення своїх ідей.