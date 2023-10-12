Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 12 октября 2023 для Овнов
В Овне сегодня все будет идти не так, как они планировали. Чтобы преодолеть этот непростой период, нужно будет сосредоточиться на делах и сохранять хладнокровие.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 12 октября 2023 для Тельцов
Сегодня Тельцам нельзя позволять себе все прихоти. Это касается расходов, которые можно обойтись, а также лишней пищи.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 12 октября 2023 для Близнецов
Близнецов ждет напряженный день, когда не удается добиться своего очень быстро. Сегодня нужно принимать только тщательно обдуманные решения.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 12 октября 2023 для Раков
Ракам можно сделать сегодня подарок – даже если он будет от вас. Это поднимет вам настроение и настроит хорошую работу.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 12 октября 2023 для Львов
В Львов этот день благоприятен для начала новых дел, даже сложных и масштабных. Дело можно начать с поиска помогающих людей.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 12 октября 2023 для Дев
У Дев сегодня весь день будут проходить перепады настроения. Они могут плохо повлиять на отношения с окружающими людьми. Либо возьмите себя в руки, либо ограничьте общение.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 12 октября 2023 для Весов
У Весов еще с утра могут возникнуть странные проблемы, поэтому сегодня лучше не начинать новых дел. Займитесь чем-нибудь приятным и несложным.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 12 октября 2023 для Скорпионов
На пути к цели у Скорпионов могут возникнуть препятствия, касающиеся и профессии, и личной жизни. Но они будут проще, чем покажутся на первый взгляд.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 12 октября 2023 для Стрельцов
Этот день будет удачным для Стрельцов в профессиональном плане: улучшатся деловые связи, также есть шанс услышать выгодное предложение. Впрочем, к вечеру могут постичь неприятности.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 12 октября 2023 для Козерогов
Козерогам сегодня лучше не скучать и перестать пенять на жизнь. Ответная вселенная может послать вам еще худшие проблемы.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 12 октября 2023 для Водолеев
У Водолеев день будет нелегким, но открытым для новых возможностей. Будет немало шансов – например, заняться делом, которое доставляет вам наибольшее удовольствие.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 12 октября 2023 для Рыб
Рыбам сегодня нужно соблюдать осторожность. Не задерживайтесь допоздна и не носите с собой большие суммы денег.