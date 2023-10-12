Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Овнів

В Овнів сьогодні все йтиме не так, як вони планували. Щоб подолати цей непростий період, потрібно буде зосередитися на справах і зберігати холоднокровність.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Тельців

Сьогодні Тельцям не можна дозволяти собі всі забаганки. Це стосується витрат, яких можна обійтися, а також зайвої їжі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Близнюків

Близнюків чекає напружений день, коли не вдаватиметься добитися свого дуже швидко. Сьогодні потрібно ухвалювати лише ретельно обдумані рішення.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Раків

Ракам можна зробити сьогодні подарунок – навіть якщо він буде від самих вас. Це підніме вам настрій та налаштує на хорошу роботу.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Левів

У Левів цей день сприятливий для початку нових справ, навіть складних та масштабних. Справу можна розпочати з пошуку людей, які допомагатимуть.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Дів

У Дів сьогодні увесь день ставатимуться перепади настрою. Вони можуть погано вплинути на стосунки з оточенням. Або візьміть себе в руки, або обмежте спілкування.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Терезів

У Терезів ще зранку можуть виникнути дивні проблеми, тому сьогодні краще не розпочинати нових справ. Займіться натомість чимось приємним та нескладним.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Скорпіонів

На шляху до мети у Скорпіонів можуть виникнути перешкоди, що стосуватимуться і професії, і особистого життя. Та вони будуть простішими, ніж здадуться на перший погляд.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Стрільців

Цей день буде вдалим для Стрільців у професійному плані: покращаться ділові зв'язки, також є шанс почути вигідну пропозицію. Утім, до вечора можуть спіткати неприємності.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Козорогів

Козорогам сьогодні краще не нудьгувати та перестати нарікати на життя. У відповідь всесвіт може послати вам ще гірші проблеми.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Водоліїв

У Водоліїв день буде нелегкий, але відкритий для нових можливостей. Буде чимало шансів – наприклад, зайнятися справою, яка приносить вам найбільше задоволення.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Риб

Рибам сьогодні потрібно бути обережним. Не затримуйтесь допізна та не носіть з собою великі суми грошей.